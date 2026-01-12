Diário do Nordeste
Inep divulga resultado do Enem nesta semana; veja data

As notas estarão disponíveis na Página do Participante no portal do Inep.

Redação producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 15:43)
foto de cadernos de provas do Enem 2025.
Legenda: A edição de 2025 do exame foi aplicada nos dias 9 e 16 de novembro, em todo o território nacional.
Foto: Angelo Miguel/MEC.

O Ministério da Educação (MEC) e o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) anunciaram que o resultado do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) de 2025 será divulgado nesta semana.

Na sexta-feira, dia 16 de janeiro, os candidatos poderão conferir as notas individuais, que estarão disponíveis na Página do Participante. No portal, será possível acessar tanto a nota da redação (que varia de zero a mil pontos) quanto a pontuação de cada uma das quatro áreas de conhecimento avaliadas.

Já os participantes que fizeram a prova na condição de treineiros terão acesso às notas apenas cerca de 60 dias depois, ou seja, por volta de março, quando também será disponibilizado o espelho da redação, com a correção detalhada das cinco competências avaliadas.

A partir das notas, os participantes poderão concorrer a vagas em universidades por meio do Sistema de Seleção Unificada (Sisu), com inscrições do dia 19 a 23 de janeiro. Também com o resultado do Enem, os alunos poderão tentar uma bolsa de estudo pelo Programa Universidade para Todos (Prouni), cujas inscrições vão de 26 a 29 de janeiro; ou acessar a educação superior com o Fundo de Financiamento Estudantil (Fies).

Onde verificar o resultado do Enem?

O resultado do Enem é individual e fica disponível na Página do Participante do Inep. Para acessar as notas, o candidato deve usar o login e a senha do Gov.br.

Na página, o aluno poderá conferir suas notas em linguagens, códigos e suas tecnologias; ciências humanas e suas tecnologias; ciências da natureza e suas tecnologias; matemática e suas tecnologias; além da redação, que varia de 0 a 1000 pontos.

Sisu

O Sisu de 2026 abrirá as inscrições a partir do dia 19 de janeiro e seguirá até as 23h59 do dia 23 de janeiro.

Esta será a maior edição do programa, contando com 274,8 mil vagas em 7,3 mil cursos e 136 universidades brasileiras. 

O Sisu é o principal meio de ingresso em instituições públicas de ensino superior no País. Desde 2024, o programa passou a ter edição única anual, com vagas que contemplam tanto cursos que iniciam no primeiro quanto no segundo semestre letivo. 

As inscrições são gratuitas e realizadas exclusivamente pelo Portal de Acesso Único do Governo Federal.

Para participar, o candidato precisa ter feito o Enem em uma das edições aceitas e não pode ter sido treineiro, ou seja, ter realizado a prova apenas como teste. Além disso, é necessário ter obtido nota acima de zero na redação.

