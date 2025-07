Tentativa de chacina deixa dois mortos e vários feridos em Boa Viagem, no Interior do Ceará

Um ataque criminoso a tiros deixou dois mortos e vários feridos, no Município de Boa Viagem (a cerca de 220 km de distância de Fortaleza), no Interior do Ceará, na madrugada deste domingo (6). Ninguém foi preso pelo crime, até a publicação desta matéria.

A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Ceará (SSPDS) confirmou, por nota, que "a Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE) investiga as circunstâncias de um duplo homicídio, ocorrido neste domingo (6), em Boa Viagem - Área Integrada de Segurança 15 (AIS 15) do Estado".

Conforme as informações policiais, as vítimas, dois homens, de 30 e 31 anos, foram a óbito após serem lesionados por disparos de arma de fogo. Outras pessoas lesionadas foram socorridas e encaminhadas para uma unidade de saúde." Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Ceará Em nota

Segundo a SSPDS, equipes da Polícia Militar do Ceará (PMCE) e da Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) foram acionadas ao local e levantaram as primeiras informações sobre o crime.

As investigações da tentativa de chacina estão a cargo da Delegacia de Polícia Civil de Boa Viagem, que já realizou diligências, durante este domingo, para elucidar a autoria e a motivação do crime.

A Secretaria da Segurança ressaltou que a população pode contribuir com as investigações repassando informações que auxiliem os trabalhos policiais, a partir do número 181, o Disque-Denúncia da Pasta, ou para o (85) 3101-0181 - que é o número de WhatsApp, pelo qual podem ser feitas denúncias via mensagem, áudio, vídeo e fotografia.

A população ainda pode enviar informações pelo portal “e-denúncia” (por meio do endereço eletrônico https://disquedenuncia181.sspds.ce.gov.br/) e pelo número (88) 3427-1202, da Delegacia de Polícia Civil de Boa Viagem. O sigilo e o anonimato são garantidos pela SSPDS.