Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Notícias

Foto mostra uma casa onde aconteceu uma intervenção policial, em Boa Viagem, no Interior do Ceará.

Segurança

Três suspeitos são mortos em intervenção policial em Boa Viagem, no CE

A Polícia Militar procurava por um integrante de grupo criminoso que estaria escondido em uma casa.

Redação 27 de Outubro de 2025
Manoel Angelim Dino e Maria de Sousa Dino

Ceará

Morre cearense de 106 anos que teve o 'casamento mais duradouro do mundo'

Manoel Angelim Dino, de Boa Viagem, estava casado há 84 anos com Maria de Sousa Dino

Renato Bezerra 21 de Outubro de 2025
Três agentes da Polícia Civil do Ceará, vistos de costas, usando coletes com a inscrição Polícia Civil. Um agente segura um fuzil. A cena ocorre em área externa, com carros ao fundo.

Segurança

Pais são presos suspeitos de estuprar a filha em Boa Viagem, no Interior do Ceará

Homem e mulher foram detidos preventivamente no município da região do Sertão de Canindé do Estado

Carol Melo 22 de Setembro de 2025
Foto que contém pedra preciosa diamante. Imagem usada em matéria sobre primeira mina de diamante no Ceará

Negócios

Cidade do Sertão Central pode abrigar primeira mina de diamantes do Ceará

Análise conduzida é para utilização da gema em processos industriais

Luciano Rodrigues 22 de Setembro de 2025
Homem atacou mulher com foice em Boa Viagem, no Ceará

Segurança

Mulher sofre fratura ao ser atacada com golpes de foice em Boa Viagem

Homem tentou fugir de PMs, mas foi capturado

João Lima Neto 03 de Setembro de 2025
Fotos do cearense que se juntou ao Pit Crew de Drag Race Brasil

Zoeira

Cearense de Boa Viagem estreia como 'Pit Crew' na 2ª temporada de Drag Race Brasil

Josivan é o primeiro cearense a participar da franquia da competição de drag queens

Matheus Facundo 01 de Agosto de 2025
Foto do Google Maps da Delegacia da Polícia Civil em Boa Viagem, no Interior do Ceará

Segurança

Tentativa de chacina deixa dois mortos e vários feridos em Boa Viagem, no Interior do Ceará

As vítimas são dois homens, de 30 e 31 anos. Ninguém foi preso pelo crime, até a publicação desta matéria

Redação 06 de Julho de 2025
video cabras

Ceará

Cabras furtam pães carioquinhas de casa no Interior do Ceará; assista

Os animais aproveitaram a oportunidade e garantiram o "lanche" após um delas subir no portão da casa

Redação 15 de Abril de 2025
Foto de um policial civil com a viatura ao fundo

Segurança

'Família Unida': Justiça mantém prisão de 18 participantes de grupo no WhatsApp da facção PCC no Interior do Ceará

Os investigados atuavam principalmente na cidade de Boa Viagem. O Ministério Público do Ceará denunciou 49 pessoas por participarem dos grupos, na rede social

Messias Borges 13 de Abril de 2025
Canhão artesanal camuflado em meio a folhas e ramos

Segurança

'Canhão' artesanal é apreendido pela Polícia Militar em matagal no interior do Ceará

Transeunte encontrou dispositivo suspeito e acionou os agentes

Redação 22 de Março de 2025
1 2 3