Mulher sofre fratura ao ser atacada com golpe de foices em Boa Viagem
Homem tentou fugir de PMs, mas foi capturado
Um homem de 21 anos, suspeito de uma tentativa de feminicídio no bairro Sambra, em Boa Viagem (CE), foi preso na manhã desta quarta-feira (3). A ocorrência foi registrada por volta das 6h30, quando equipes do 4º Batalhão foram acionadas após denúncias de que uma mulher estava sendo agredida na região.
Em frente a um posto de saúde, o suspeito tentou se desfazer de uma foice ao perceber a chegada da composição policial, mas foi alcançado e recebeu voz de prisão.
Com ele, também foi apreendida uma tornozeleira eletrônica rompida. A vítima, de 30 anos, foi socorrida ao hospital municipal, onde recebeu atendimento médico e teve constatada fratura em um dos braços, em decorrência da lesão sofrida.
A Polícia Militar não informou o grau de parentesco entre a vítima e o agressor.
O suspeito e o material apreendido foram encaminhados para a Delegacia Municipal de Boa Viagem, onde o inquérito policial por tentativa de feminicídio segue em andamento.