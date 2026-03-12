Homem é denunciado por estuprar e tentar matar companheira a pauladas em Acopiara
O acusado mantinha um relacionamento com a vítima havia cerca de quatro meses.
O Ministério Público do Ceará (MPCE) denunciou, na terça-feira (10), um homem acusado de estuprar e tentar matar a própria companheira na zona rural de Acopiara, no interior do estado. O suspeito, identificado como Rômulo Rhands Casimiro Bezerra, conhecido como “Gangster”, está preso desde o dia 24 de fevereiro.
De acordo com a denúncia apresentada pela 1ª Promotoria de Justiça de Acopiara, o crime ocorreu em fevereiro deste ano. O acusado mantinha um relacionamento com a vítima havia cerca de quatro meses, período em que, segundo o Ministério Público, ela já vivia em um contexto de relacionamento abusivo.
Ainda conforme a investigação, o homem, que estaria sob efeito de entorpecentes, teria abusado sexualmente da companheira e, em seguida, passado a agredi-la com socos e golpes de madeira.
Vítima se escondeu em mata
Mesmo ferida, a vítima conseguiu fugir do local e permaneceu escondida em uma área de mata por aproximadamente quatro dias, sem água e sem alimentos. Ela foi posteriormente localizada e socorrida, sendo encaminhada a um hospital com múltiplas lesões pelo corpo.
O Ministério Público denunciou Rômulo Rhands Casimiro Bezerra pelos crimes de estupro e tentativa de homicídio. O caso segue em tramitação na Justiça.