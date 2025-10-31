Diário do Nordeste
Clarissa era uma mulher jovem de cabelo castanho liso e longo. Na foto, ela está em um evento, ao pôr do sol.

Segurança

Mãe de enfermeira morta pelo ex-namorado em Fortaleza é ouvida em audiência

Novos depoimentos de testemunhas foram marcados para o dia 28 de novembro.

Redação 30 de Outubro de 2025
Imagem captada pela câmera de segurança mostrando a mulher andando numa rua com o homem que a matou a facadas em Jaguaruana.

Segurança

Mulher é morta a facadas após recusar relação com companheiro em Jaguaruana

Crime ocorreu na noite de segunda-feira (27).

Redação 28 de Outubro de 2025
A imagem mostra Bruna Gonçalves Soares e Antônio Carlos Sousa Pereira, vítima e acusado de feminicídio.

Segurança

Garçom é condenado a 32 anos de prisão por feminicídio em Fortaleza

A estudante foi morta a facadas, no bairro Mucuripe, em outubro do ano passado.

Messias Borges 23 de Outubro de 2025
local de crime feminicidio vitima mulher corpo jogado viaduto disparos homicidio carro fortaleza ataque

Segurança

Acusado de matar esposa e a jogar em viaduto continua em prisão domiciliar no Ceará

Cinco anos e meio após o crime, o caso não foi a julgamento

Emanoela Campelo de Melo 21 de Outubro de 2025
kaianne contadora prisao leonardo feminicidio empresario morte latrocinio investigacao pronuncia juri

Segurança

STJ decide que empresário marido da contadora Kaianne vá a júri pelo feminicídio

Ainda não há data marcada para o julgamento

Redação 17 de Outubro de 2025
A imagem mostra as fotos de Bruna Gonçalves Soares, vítima de feminicídio, e Antônio Carlos Sousa Pereira, acusado pelo crime.

Segurança

Julgamento de garçom acusado de feminicídio em Fortaleza é adiado

A mulher teria sido morta por uma divergência no preço do programa, segundo a denúncia do Ministério Público do Ceará

Redação 17 de Outubro de 2025
feminicidio garçom acusado julgamento garota de programa morte mulher

Segurança

Garçom acusado de matar mulher por não concordar com preço do programa tem júri marcado

O Ministério Público do Ceará aponta que o denunciado cometeu feminicídio não íntimo

Emanoela Campelo de Melo 05 de Outubro de 2025
imagem da ponte da sabiaguaba onde o corpo de uma mulher foi jogado

Segurança

Marcado o júri de casal acusado de matar mulher com 109 facadas e jogar corpo de ponte em Fortaleza

Além do casal, um terceiro acusado responde por ajudar na ocultação do corpo, mas o processo contra ele foi suspenso por ele não ter sido localizado

Emerson Rodrigues 28 de Setembro de 2025
Imagem da orelha ferida de uma menina de três anos, ao lado de uma publicação sobre o procurado Linneker Steven Siqueira Ramos Silva, feita pelo disque denúncia

País

Veja o que se sabe sobre menina de 3 anos agredida violentamente no RJ

A criança teve traumatismo craniano. O agressor segue foragido

Geovana Almeida* 27 de Setembro de 2025
Homem detido suspeito de matar e esquartejar mulher e esconder partes do corpo em mala na rodoviária sendo preso por agente policial

País

Homem suspeito de esquartejar e esconder corpo de namorada em mala é preso no RS

Ricardo Jardim, de 66 anos, já havia sido condenado por ter assassinado a própria mãe e concretado o corpo dela em um armário

Redação 05 de Setembro de 2025
