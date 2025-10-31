Novos depoimentos de testemunhas foram marcados para o dia 28 de novembro.
Crime ocorreu na noite de segunda-feira (27).
A estudante foi morta a facadas, no bairro Mucuripe, em outubro do ano passado.
Cinco anos e meio após o crime, o caso não foi a julgamento
Ainda não há data marcada para o julgamento
A mulher teria sido morta por uma divergência no preço do programa, segundo a denúncia do Ministério Público do Ceará
O Ministério Público do Ceará aponta que o denunciado cometeu feminicídio não íntimo
Além do casal, um terceiro acusado responde por ajudar na ocultação do corpo, mas o processo contra ele foi suspenso por ele não ter sido localizado
A criança teve traumatismo craniano. O agressor segue foragido
Ricardo Jardim, de 66 anos, já havia sido condenado por ter assassinado a própria mãe e concretado o corpo dela em um armário