'O capô aberto': 3º episódio de 'Sigilo Quebrado' mostra reviravolta no 'Caso Kaianne'

O inquérito revela a "engenharia criminosa".

Escrito por
Redação seguranca@svm.com.br
Segurança
carro com capo aberto, caso kaianne.
Legenda: Leonardo é acusado de encomendar o crime.
Foto: Reprodução.

A terceira temporada do podcast "Sigilo Quebrado: Sol Nascente" chega ao seu clímax com a revelação do plano macabro por trás do assassinato da contadora Kaianne Bezerra Lima. O Episódio 3: O capô aberto, lançado nesta segunda-feira (15), desvenda o ponto do encontro secreto que ligou os executores ao marido da vítima, Leonardo Nascimento Chaves.

Após rastrear o carro de apoio dos assassinos (um Fiat Uno branco) até o estacionamento de um shopping em Aquiraz, a Polícia confronta Leonardo com a prova irrefutável de sua traição. O inquérito revela a "engenharia criminosa": o capô levantado do carro de Leonardo era o sinal silencioso para que os executores soubessem o momento exato de se aproximar e finalizar os detalhes do plano criminoso.

fotos da vitima kaianne, assassinada pelo esposo leonardo.
Legenda: Kaianne tinha 35 anos quando foi morta.
Foto: Arquivo Pessoal.

Depois da descoberta, Leonardo é preso. O episódio também mergulha no sofrimento da família de Kaianne diante do choque da prisão e revela o momento de extrema crueldade do crime: a vítima morrendo sob o olhar cúmplice do marido, que a imobilizava.

A reviravolta final do episódio acontece durante o interrogatório. O delegado Ricardo Savoldi tenta fazer com que o acusado confesse. Ele usa uma informação valiosa sobre imagens no celular de Leonardo enviadas para um dos cúmplices.

Segurança

Marido de contadora morta em Aquiraz foi preso ao sair da casa da sogra

Segurança

Reviravolta no Caso Kaianne: marido é preso por suspeita de feminicídio contra contadora em Aquiraz

"Esse homem ficou branco, começou a lacrimejar. Naquele momento, eu falei: "Ele vai abrir agora", disse Savoldi

Ouça agora o Episódio 3: O capô aberto nas principais plataformas de áudio e acompanhe a temporada completa de Sigilo Quebrado: Sol Nascente.

Serviço:

Podcast Sigilo Quebrado - 3ª Temporada: Sol Nascente  
Onde ouvir: Disponível em todas as plataformas digitais.  
Produção, entrevistas, roteiro e apresentação: Emerson Rodrigues 

OUÇA O EPISÓDIO NO SEU TOCADOR DE PODCAST PREFERIDO:

Spotify

Amazon

Apple

Deezer

Google Podcasts

YouTube

Redação
Há 25 minutos
