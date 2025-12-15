'O capô aberto': 3º episódio de 'Sigilo Quebrado' mostra reviravolta no 'Caso Kaianne'

A terceira temporada do podcast "Sigilo Quebrado: Sol Nascente" chega ao seu clímax com a revelação do plano macabro por trás do assassinato da contadora Kaianne Bezerra Lima. O Episódio 3: O capô aberto, lançado nesta segunda-feira (15), desvenda o ponto do encontro secreto que ligou os executores ao marido da vítima, Leonardo Nascimento Chaves.

Após rastrear o carro de apoio dos assassinos (um Fiat Uno branco) até o estacionamento de um shopping em Aquiraz, a Polícia confronta Leonardo com a prova irrefutável de sua traição. O inquérito revela a "engenharia criminosa": o capô levantado do carro de Leonardo era o sinal silencioso para que os executores soubessem o momento exato de se aproximar e finalizar os detalhes do plano criminoso.

Legenda: Kaianne tinha 35 anos quando foi morta. Foto: Arquivo Pessoal.

Depois da descoberta, Leonardo é preso. O episódio também mergulha no sofrimento da família de Kaianne diante do choque da prisão e revela o momento de extrema crueldade do crime: a vítima morrendo sob o olhar cúmplice do marido, que a imobilizava.

A reviravolta final do episódio acontece durante o interrogatório. O delegado Ricardo Savoldi tenta fazer com que o acusado confesse. Ele usa uma informação valiosa sobre imagens no celular de Leonardo enviadas para um dos cúmplices.

"Esse homem ficou branco, começou a lacrimejar. Naquele momento, eu falei: "Ele vai abrir agora", disse Savoldi

Ouça agora o Episódio 3: O capô aberto nas principais plataformas de áudio e acompanhe a temporada completa de Sigilo Quebrado: Sol Nascente.

