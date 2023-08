Mulher é morta após ser torturada e ter casa roubada em Aquiraz, na Grande Fortaleza

Uma mulher de 35 anos foi torturada e morta após ter a casa invadida e roubada em Aquiraz, na Grande Fortaleza, nesse sábado (26). Ela estava em casa quando suspeitos abordaram o marido dela do lado de fora e o obrigaram a entrar na residência, momento em que as violências começaram. Ao fim, os homens só fugiram levando dois celulares. O estado de saúde do companheiro da vítima não foi divulgado.

Conforme a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), a mulher foi morta por um objeto contundente no bairro Planalto do Sol. A TV Verdes Mares apurou com vizinhos que a região tem se tornado perigosa nos últimos meses. A vizinhança chegou a ouvir gritos e acionou a Polícia para a residência do casal, e equipes da Polícia Militar do Ceará (PMCE) chegaram na ocorrência.

A vítima foi identificada como Kaianne Bezerra Lima Chaves. O sepultamento do corpo ocorre na tarde desta segunda-feira (28) no Cemitério Parque da Paz, em Fortaleza.

"Um procedimento policial foi instaurado na Divisão de Homicídios, unidade plantonista do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), que segue realizando diligências para identificar os suspeitos de envolvimento no crime", diz nota da SSPDS.