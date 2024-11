Chefe da facção Comando Vermelho era o destinatário de drone abatido por policiais em presídio no CE

Uma investigação da Força Integrada de Combate ao Crime Organizado do Ceará (Ficco/CE) e da Secretaria de Administração Penitenciária e Ressocialização do Ceará (SAP) descobriu que um drone, abatido por policiais penais em um presídio cearense, em agosto deste ano, era destinado a um chefe da facção criminosa carioca Comando Vermelho (CV) que estava preso.

A reportagem apurou que, mesmo já detido, Leandro Ferreira de Freitas foi alvo de um novo mandado de prisão preventiva, na Operação Falcão Noturno, deflagrada nesta quinta-feira (21). Outros dois suspeitos de participarem do esquema criminoso também foram alvos de mandados de prisão: Iran Rafael Farias e José Salviano da Silva Lima.

5 mandados de busca e apreensão também foram cumpridos pelos policiais, em endereços de Fortaleza e Itaitinga, durante a Operação. As ordens judiciais foram expedidas pela Vara de Delitos de Organização Criminosa, da Justiça Estadual. Um quarto homem também foi alvo da Operação e será monitorado pelas autoridades por tornozeleira eletrônica.

Um dos mandados de busca e apreensão foi cumprido na cela onde Leandro de Freitas já estava preso, na Unidade Prisional Professor José Jucá Neto (UP-Itaitinga 3), em Itaitinga, Região Metropolitana de Fortaleza (RMF). Smartwatches, aparelhos celulares, documentos e um artefato eletrônico (semelhante a um "carregador artesanal") foram apreendidos no local.

A Ficco começou a investigar a quadrilha após receber informações da SAP sobre a apreensão de um drone que sobrevoava a UP-Itaitinga 3. O equipamento eletrônico foi abatido por tiros efetuados por policiais penais, no dia 19 de agosto deste ano.

O drone abatido transportava um pacote, que continha outros acessórios eletrônicos: 4 smartwatches, 2 carregadores, 4 cabos de carregamento e 3 chips de celular. O material foi apreendido pela Polícia Penal.

Veja a ação dos policiais:

Quadrilha especializada no uso de drone

A investigação da Ficco aponta que a quadrilha alvo da Operação Falcão Noturno é ligada à facção Comando Vermelho e se especializou no uso de drones para atividades criminosas.

O grupo atua principalmente no bairro Bonsucesso, em Fortaleza. Leandro Ferreira de Freitas, que receberia o pacote transportado pelo drone, seria uma liderança da organização criminosa. O objetivo da quadrilha era criar um canal de comunicação com o chefe, para planejar novos crimes.

Leandro de Freitas já foi denunciado pelo Ministério Público do Ceará (MPCE), com outras três pessoas, por participar do planejamento do assassinato de um policial militar e da sua mãe, em Fortaleza.

Legenda: A Operação Falcão Noturno foi deflagrada pela Ficco e pela SAP, em Fortaleza e Itaitinga Foto: Divulgação

A Ficco irá aprofundar a investigação, a partir da análise do material apreendido na Operação, com os objetivos de elucidar se a quadrilha enviou drones outras vezes ao Sistema Penitenciário e de identificar outros envolvidos no esquema criminoso.

A Força Integrada de Combate ao Crime Organizado é composta pela Polícia Federal (PF), Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social do Ceará (SSPDS-CE), Polícia Militar do Ceará (PMCE), Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE), Polícia Rodoviária Federal (PRF), Secretaria Nacional de Políticas Penais (SENAPPEN), Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) e SAP.