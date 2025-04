Forças de Segurança do Ceará recebem reforço de 376 novos policiais militares

A Polícia Militar do Estado do Ceará (PMCE) recebeu o reforço de 376 novos policiais militares, empossados na noite dessa quinta-feira (10), em Fortaleza. A cerimônia aconteceu no Centro Integrado de Segurança Pública (Cisp) e contou com a presença do governador Elmano de Freitas (PT), o secretário de Segurança Pública, Roberto Sá, e outras autoridades.

Com a nova turma, já são 1.945 policias militares nomeados no Ceará desde 2023. A expectativa do governo do Estado é que, até 2026, 6.730 agentes estejam atuando nas ruas, conforme prevê o cronograma do programa Ceará Contra o Crime.

"Tenho certeza que essa posse traz muito orgulho para a família de cada um desses policiais. Mas, acima de tudo, traz esperança para nós, o povo cearense, de que possamos continuar fortalecendo as forças de Segurança para que o nosso povo possa viver em paz, em tranquilidade, enfrentando o crime organizado", enfatiza Elmano.

Segundo o governador, além dos 376 agentes formados, 176 policiais militares estão em formação. Após a formatura, eles irão atuar em todas as regiões do Estado. “Estamos absolutamente convencidos de que precisamos da força de Segurança fortalecida no estado do Ceará para enfrentar as organizações criminosas”, concluiu.

Capacitação profissional

Para o secretário Roberto Sá, o reforço no policiamento representa uma maior capacidade de atuação das forças de Segurança. "Temos profissionais extremamente dedicados, capacitados, vocacionados para cumprir essa missão de prevenir o crime", finalizou.

A autoridade também aponta que a capacitação dos policiais garantiu que número de pessoas apreendidas diariamente aumentasse 14%. "Nós passamos para cerca de 95 conduzidos. Eram 83 no ano passado, hoje já são 95 pessoas conduzidas todos os dias para uma delegacia de polícia", comentou.

Os 376 novos policias militares também foram parabenizados por Leonardo Barreto, diretor da Academia Estadual de Segurança Pública do Ceará (Aesp), onde os policiais são capacitados. "Ao longo do curso de formação, todos eles participaram de um serviço operacional supervisionado nas ruas, agora já estando à disposição da sociedade cearense", ressaltou.

