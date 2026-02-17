Diário do Nordeste
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Grupo é preso em Maranguape após torturar homem por 3 dias e tentar sacar dinheiro da vítima

Os seis suspeitos já tinham antecedentes criminais.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
Segurança
policiais militares de costas arvores, viatura.
Legenda: Os suspeitos foram presos por PMs.
Foto: Divulgação/PMCE.

Seis homens foram presos na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF) e autuados em flagrante pelos crimes de tortura, cárcere privado, extorsão e organização criminosa. 

De acordo com a Polícia Militar do Ceará (PMCE), todos os suspeitos já tinham antecedentes criminais e teriam sequestrado um homem de 41 anos.

A vítima relatou que foi mantida em cárcere privado desde o dia 11 de fevereiro até a última sexta-feira (13). 

Em depoimento, a vítima contou que foi levada pelos homens até um caixa eletrônico, "onde os suspeitos tentaram realizar saque de valores, mas não obtiveram êxito".

AGRESSÃO

A 1ª Companhia do 24º Batalhão de Polícia Militar (1ª Cia/ 24º BPM) foi acionada para atender a uma ocorrência no Centro de Maranguape, após relatos de agressões e vias de fato registradas na rodoviária do município. 

Veja também

teaser image
Segurança

Dois foragidos do Rio Grande do Norte são presos em Icó durante Operação Carnaval 2026

teaser image
Segurança

Policiais disfarçados prendem suspeito de homicídio em Carnaval, no Ceará

"Ao chegar à rodoviária, a composição localizou a vítima, um homem de 41 anos, que relatou ter sido sequestrado desde a quarta-feira (11), mantido em cárcere privado e submetido a tortura, conseguindo fugir na manhã do dia 13 de fevereiro", segundo a PMCE.

Os policiais continuaram as diligências com base nas informações repassadas pelas vítimas e localizaram a quadrilha no entorno da rodoviária.

Os seis homens receberam voz de prisão e foram encaminhados à Delegacia de Maranguape

FICHA EXTENSA DOS ENVOLVIDOS

Segundo a Polícia, o suspeito de 33 anos tem antecedentes por tráfico de drogas, furto (sete vezes), roubo, receptação e posse ilegal de arma de fogo.

O homem de 30 anos já respondeu por roubo, furto, tráfico de drogas, associação para o tráfico (duas vezes), corrupção de menores, posse ilegal de arma de fogo (duas vezes), receptação, lesão corporal, ameaça, sequestro, organização criminosa e crimes de trânsito.

O homem de 25 anos tem passagens por tráfico de drogas (duas vezes), tortura, associação criminosa, corrupção de menores e furto. O suspeito de 26 anos responde por ameaça, lesão corporal no contexto de violência doméstica e roubo.

O homem de 24 anos possui antecedentes por desacato e consumo de drogas. Já o suspeito de 23 anos tem registros por tortura, associação para o tráfico de drogas, corrupção de menores, associação criminosa e organização criminosa.

 

 

Este conteúdo é útil para você?
Assuntos Relacionados
policiais militares de costas arvores, viatura.
Segurança

Grupo é preso em Maranguape após torturar homem por 3 dias e tentar sacar dinheiro da vítima

Os seis suspeitos já tinham antecedentes criminais.

Redação
Há 56 minutos
imagens sequestro negociacao em andamento casa verde rua publica, policiais.
Segurança

Colombiano suspeito de manter filho bebê em cárcere é preso no Ceará

Os policiais negociaram a entrega da criança.

Redação
Há 2 horas
delegacia juazeiro do norte carro viatura predio.
Segurança

Chefe do CV no Cariri é preso usando nome falso enquanto recebia atendimento médico

O suspeito estava em posse de documento com identidade falsa.

Redação
17 de Fevereiro de 2026
Homem não teve a identidade divulgada.
Segurança

Homem foragido por homicídio no RJ é preso em ônibus no Ceará

O acusado foi preso quando se deslocava para a cidade de Tianguá, na Serra da Ibiapaba.

Redação
17 de Fevereiro de 2026
tres pessoas, dois homens e uma mulher vitima andando na rua.
Segurança

Pauladas na cabeça e corpo coberto por folhas: estudante mata madrasta a mando de facção no Ceará

O adolescente participou do 'tribunal do crime'.

Redação
17 de Fevereiro de 2026
Montagem de dois prints de um vídeo. À esquerda, um homem joga um saco de goma para cima e poeira cobre multidão no carnaval. À direita, policiais militares cercam o jovem cobrando explicações.
Segurança

Homem é detido após filmar policiais sendo atingidos por goma em Aracati

Folião fez brincadeira no meio da multidão e sujou agentes; amigo filmou e foi preso.

Redação
16 de Fevereiro de 2026
Dois policiais posicionados ao lado de duas pessoas presas, ambas desfocadas, em frente a uma viatura da PRF e uma viatura da Polícia Militar.
Segurança

Dois foragidos do Rio Grande do Norte são presos em Icó durante Operação Carnaval 2026

Na operação, os agentes recuperaram um veículo roubado e apreenderam três aparelhos celulares e R$ 3.391,65 em espécie.

Redação
16 de Fevereiro de 2026
homem preso conduzido por dois policiais à paisana.
Segurança

Policiais disfarçados prendem suspeito de homicídio em Carnaval, no Ceará

Homem teria cometido o crime por dívida de drogas em novembro do ano passado.

Redação
16 de Fevereiro de 2026
Capô de uma viatura da Polícia Militar do COTAR (Comando Tático Rural) com o brasão e a inscrição “BP COTAR”, exibindo armas apreendidas — dois revólveres, uma pistola, um rifle, carregadores e munições — organizadas sobre o veículo durante a noite.
Segurança

Intervenção policial em Barreira (CE) termina com quatro mortos e um preso

Caso aconteceu no final da tarde de domingo (15), após denúncia.

Redação
16 de Fevereiro de 2026
parede branca fachada do forum clovis bevilaqua.
Segurança

Ataque em lanchonete: acusado de balear desafeto na frente da esposa deve sentar no banco dos réus

O crime aconteceu no bairro Vicente Pinzón, em Fortaleza.

Redação
16 de Fevereiro de 2026
policiais farda dhpp.
Segurança

Homem é linchado no Aterro da Praia de Iracema

A vítima ainda não foi identificada formalmente.

Redação
15 de Fevereiro de 2026
Fachada da Delegacia de Boa Viagem
Segurança

Dois adolescentes morrem em acidente de moto ao voltarem da escola no interior do CE

Um terceiro jovem ficou ferido e está internado; o trio estava em uma mesma motocicleta que bateu de frente com um carro.

Redação
15 de Fevereiro de 2026
ana vitima roupa branca foto verde fundo arvore.
Segurança

Influenciadora estudante de Biomedicina é vítima de feminicídio no Interior do Ceará

O suspeito pelo crime é o ex-namorado da mulher.

Redação
15 de Fevereiro de 2026
acidente carro branco bombeiros policiais.
Segurança

Pai, mãe e filho de 2 anos cearenses morrem em acidente na Paraíba

Duas amigas da família também faleceram.

Redação
15 de Fevereiro de 2026
drogas logo prf apreensao fortaleza.
Segurança

Motorista de app é preso em flagrante com lança-perfume e cocaína, em Caucaia

Suspeito estava acompanhado da filha de 13 anos.

Redação
14 de Fevereiro de 2026
cinturao das aguas vista area.
Segurança

Estado deve indenizar mãe de criança que morreu afogada em obra do Cinturão das Águas

A decisão a favor da família foi mantida em 2º Grau pelo TJCE.

Redação
14 de Fevereiro de 2026
policia militar viatura.
Segurança

Após reviravolta no processo, PMs acusados por torturar adolescente são absolvidos no Ceará

A suposta vítima apresentou uma nova versão na Justiça.

Redação
14 de Fevereiro de 2026
Foto das garrafas de bebidas apreendidas no CE as vésperas do Carnaval.
Segurança

Mais de 20 mil garrafas de bebida alcoólica ilegal são apreendidas em Penaforte antes do Carnaval

Segundo a Sefaz, a carga foi avaliada em R$ 412,8 mil.

Redação
13 de Fevereiro de 2026
Policiais do BEPI COTAR, em uniforme camuflado e armados, posicionados ao lado de viatura da Polícia Militar durante operação noturna.
Segurança

Trio armado é morto durante intervenção policial em Ibiapina

Os suspeitos teriam recebido os policias militares a tiros, segundo a polícia.

Redação
13 de Fevereiro de 2026
Imagem da fachada do posto de saúde Edmar Fujita com movimentação intensa no local e presença de viaturas da PM.
Segurança

Acusados de triplo homicídio dentro de posto de saúde em Fortaleza são condenados a 284 anos

A sessão do Tribunal do Júri foi realizada na última quinta-feira (12) e terminou na madrugada dessa sexta-feira (13).

Emerson Rodrigues
13 de Fevereiro de 2026