Grupo é preso em Maranguape após torturar homem por 3 dias e tentar sacar dinheiro da vítima
Os seis suspeitos já tinham antecedentes criminais.
Seis homens foram presos na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF) e autuados em flagrante pelos crimes de tortura, cárcere privado, extorsão e organização criminosa.
De acordo com a Polícia Militar do Ceará (PMCE), todos os suspeitos já tinham antecedentes criminais e teriam sequestrado um homem de 41 anos.
A vítima relatou que foi mantida em cárcere privado desde o dia 11 de fevereiro até a última sexta-feira (13).
Em depoimento, a vítima contou que foi levada pelos homens até um caixa eletrônico, "onde os suspeitos tentaram realizar saque de valores, mas não obtiveram êxito".
AGRESSÃO
A 1ª Companhia do 24º Batalhão de Polícia Militar (1ª Cia/ 24º BPM) foi acionada para atender a uma ocorrência no Centro de Maranguape, após relatos de agressões e vias de fato registradas na rodoviária do município.
"Ao chegar à rodoviária, a composição localizou a vítima, um homem de 41 anos, que relatou ter sido sequestrado desde a quarta-feira (11), mantido em cárcere privado e submetido a tortura, conseguindo fugir na manhã do dia 13 de fevereiro", segundo a PMCE.
Os policiais continuaram as diligências com base nas informações repassadas pelas vítimas e localizaram a quadrilha no entorno da rodoviária.
Os seis homens receberam voz de prisão e foram encaminhados à Delegacia de Maranguape
FICHA EXTENSA DOS ENVOLVIDOS
Segundo a Polícia, o suspeito de 33 anos tem antecedentes por tráfico de drogas, furto (sete vezes), roubo, receptação e posse ilegal de arma de fogo.
O homem de 30 anos já respondeu por roubo, furto, tráfico de drogas, associação para o tráfico (duas vezes), corrupção de menores, posse ilegal de arma de fogo (duas vezes), receptação, lesão corporal, ameaça, sequestro, organização criminosa e crimes de trânsito.
O homem de 25 anos tem passagens por tráfico de drogas (duas vezes), tortura, associação criminosa, corrupção de menores e furto. O suspeito de 26 anos responde por ameaça, lesão corporal no contexto de violência doméstica e roubo.
O homem de 24 anos possui antecedentes por desacato e consumo de drogas. Já o suspeito de 23 anos tem registros por tortura, associação para o tráfico de drogas, corrupção de menores, associação criminosa e organização criminosa.