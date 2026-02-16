Diário do Nordeste
Policiais disfarçados prendem suspeito de homicídio em Carnaval, no Ceará

Homem teria cometido o crime por dívida de drogas em novembro do ano passado.

Redação producaodiario@svm.com.br
Segurança
homem preso conduzido por dois policiais à paisana.
Legenda: Suspeito estava em festa de Carnaval quando foi detido por policiais que estavam disfarçados de foliões.
Foto: Reprodução

Uma operação estratégica da Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE) resultou na captura de um homem de 27 anos, investigado por assassinato, durante as festividades carnavalescas em Barbalha. Para evitar tumultos e garantir a eficácia do cumprimento do mandado de prisão, os agentes utilizaram o disfarce de foliões, misturando-se à multidão que acompanhava os blocos na cidade.

A ação ocorreu neste domingo (15) e contou com o suporte da Polícia Militar. O alvo foi Ítalo do Nascimento Pinheiro, conhecido pelos apelidos de "Chapéu" ou "Dentinho". Ele era procurado pela execução de Edson Jackson, crime registrado em novembro de 2025, no bairro Malvinas. A defesa do suspeito não foi localizada.

De acordo com as investigações da Delegacia de Barbalha, o homicídio teria sido motivado por dívidas relacionadas ao mercado ilícito de entorpecentes. Ao localizarem o investigado em meio à festa, os policiais agiram de forma silenciosa, efetuando a abordagem sem que houvesse resistência.

Além do caso nas Malvinas, Ítalo já possui um histórico criminal extenso, acumulando outras três passagens por homicídio e uma por roubo. Após a prisão, o homem foi conduzido para a realização dos procedimentos legais e colocado à disposição do Poder Judiciário. 

homem preso conduzido por dois policiais à paisana.
