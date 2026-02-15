Homem é linchado no Aterro da Praia de Iracema

Um homem foi linchado na madrugada deste domingo (15), no bairro Praia de Iracema, em Fortaleza. O corpo da vítima foi encontrado por populares no aterro.

A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) confirmou a ocorrência e disse que o homem, ainda não identificado formalmente, “foi lesionado por um objeto contundente e foi a óbito em via pública”.

Policiais militares, civis e a Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) foram acionadas ao local da ocorrência e realizaram os primeiros procedimentos no local.

“O caso está a cargo da 1ª Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), unidade que realiza diligências para elucidar as circunstâncias do crime e identificar os suspeitos”, disse a Secretaria.