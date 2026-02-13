Trio armado é morto durante intervenção policial em Ibiapina

Três homens foram mortos em uma intervenção da Polícia Militar do Ceará (PMCE), no município de Ibiapina, no interior do Estado. Segundo a corporação, o trio estava armado e recebeu os policiais militares a tiros durante a abordagem, que ocorreu por volta da 1h30 desta sexta-feira (13).

De acordo com a PMCE, agentes do Batalhão Especializado em Policiamento do Interior (BEPI), do Comando de Policiamento de Rondas de Ações Intensivas e Ostensivas (CPRaio) e da Força Tática do 27º BPM realizavam patrulha entre os municípios de Ibiapina e São Benedito quando avistaram suspeitos em um veículo estacionado em local ermo.

Ao perceberem a presença dos PMs, cinco pessoas desembarcaram e foram em direção à área, momento em que os agentes iniciaram abordagem. "Os policiais foram recebidos com disparos de arma de fogo, sendo necessária a reação para conter a agressão", informou a PMCE.

Ao fim do tiroteio, três suspeitos foram encontrados feridos, enquanto os outros dois haviam fugido. Os baleados chegaram a ser socorridos com vida ao Hospital Municipal de Ibiapina, mas morreram na unidade de saúde.

Os suspeitos mortos tinham 18 e 39. O mais velho possuía antecedentes por homicídio e tráfico de drogas.

Veja também Segurança Mulher pula de carro em movimento para fugir de agressões em Itaitinga Segurança PMs acusados de invadir casa e extorquir jovem de 19 anos no Ceará são absolvidos Segurança Polícia Civil desativa 'laboratório' de maconha em pousada de Caucaia

Armas apreendidas

Após a intervenção, os militares apreenderam uma pistola calibre .380 com dois carregadores, dois revólveres calibre .38, um deles com numeração suprimida, 25 munições calibre .380, oito munições calibre .38 e quatro estojos do mesmo calibre.

Foram apreendidos ainda dois aparelhos celulares. Todo o material foi apresentado à Polícia Civil para a realização dos procedimentos cabíveis.