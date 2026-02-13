Polícia Civil desativa 'laboratório' de maconha em pousada de Caucaia

Uma pousada utilizada como fachada para um laboratório de maconha em Caucaia foi alvo de ação da Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE) nessa quinta-feira (12). Durante a operação "Jardim Oculto", foram encontrados aproximadamente 330 pés de cannabis.

Conforme as investigações, um empresário de origem estrangeira estaria praticando, de forma reiterada, o cultivo e a produção de entorpecentes. A pousada, então, servia para ocultar o laboratório clandestino e estufas voltadas à produção de variedades de cannabis.

No imóvel, foram apreendidos equipamentos eletrônicos, munições, anotações relacionadas às atividades laboratoriais, além do material destinado ao cultivo de maconha.

Investigações

As apurações do caso iniciaram em janeiro deste ano. Equipes da PCCE identificaram o endereço suspeito para cumprir os mandados de busca e apreensão. O empresário passou a ser monitorado com o auxílio de imagens aéreas, mas ainda não foi capturado.

As investigações estão a cargo da 2ª Delegacia de Polícia Civil de Caucaia e seguem em andamento, com o objetivo de localizar o responsável pelos entorpecentes, assim como identificar outros possíveis envolvidos no esquema criminoso.