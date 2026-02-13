Mulher pula de carro em movimento para fugir de agressões em Itaitinga

Uma mulher de 23 anos saltou de um veículo em movimento na BR-116, em Itaitinga, Região Metropolitana de Fortaleza, para fugir das agressões da companheira. O caso aconteceu na madrugada dessa quinta-feira (12).

Imagens de câmera de segurança divulgadas pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) mostram o momento em que a passageira abre a porta do automóvel e pula em direção ao asfalto. Devido ao impacto, ela sofreu escoriações pelo corpo e um trauma na cabeça, com sangramento.

Mesmo ferida, a passageira corre para um posto da PRF localizado nas proximidades em busca de ajuda. Em seguida, a suspeita, de 25 anos, desce do carro e persegue a vítima pela estrada.

Veja também Segurança Tentativa de fuga em hospital termina com disparo acidental em Fortaleza Segurança Corte na garganta e pena mínima: homem é condenado a 6 anos de prisão por morte de parceiro

Ao verem a situação, os agentes federais interviram e contiveram a agressora. Segundo relato da vítima, ela foi agredida ainda dentro do veículo, e ao ver a estação da Polícia Rodoviária, decidiu se jogar para fugir.

A agressora recebeu voz de prisão em flagrante por crimes relacionados à violência doméstica, com base na Lei Maria da Penha, e foi conduzida à Delegacia de Polícia Civil de Horizonte.

Já a vítima recebeu atendimento médico em uma unidade de saúde do local. O caso seguirá sob investigação da Polícia Civil, que adotará as medidas legais cabíveis.

*Estagiário sob supervisão do jornalista Felipe Mesquita.