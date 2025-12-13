Diário do Nordeste
Homem pula de carro com braços amarrados e escapa de sequestro no Ceará

O caso foi enquadrado nos crimes de sequestro e cárcere privado, lesão corporal e ameaça.

Escrito por
Gabriela Custódio gabriela.custodio@svm.com.br
(Atualizado às 18:45)
Segurança
Homem caminha com braços amarrados e pano na boca após pular de carro em movimento e escapar de sequestro.
Legenda: O homem estava com dois amigos na Praça das Carnaúbas, no bairro Várzea da Matriz, em Aracati, quando foi abordado por indivíduos armados.
Foto: Reprodução

Na manhã deste sábado (13), um homem de 35 anos foi visto andando com os braços amarrados pela cidade de Aracati, a 134,44 km de Fortaleza, após pular de um carro em movimento. Ele e dois amigos haviam sido sequestrados, sofreram agressões físicas e foram ameaçados de morte. A Polícia Militar do Ceará (PMCE) foi acionada, resgatou as vítimas e conduziu um suspeito, de 48 anos, à delegacia.

Segundo informações da PMCE, uma equipe do 30º Batalhão de Polícia Militar (30º BPM) foi acionada pela Coordenadoria Integrada de Operações de Segurança (Ciops) após a informação de que uma suposta vítima de sequestro estava circulando pela cidade com os braços amarrados e se dirigia à Delegacia de Polícia Civil em busca de ajuda.

Em seguida, a vítima foi ouvida e a denúncia foi confirmada. O homem de 35 anos afirmou que foi abordado por indivíduos armados, junto a outros dois amigos, enquanto estava na Praça das Carnaúbas, no bairro Várzea da Matriz.

Segundo o relato, as vítimas foram levadas em um carro para um imóvel da mesma região, onde sofreram agressões físicas e foram ameaçadas de morte. Ele ainda relatou que, durante o deslocamento, conseguiu pular do veículo em movimento e fugir.

"Com base nas informações repassadas, os policiais realizaram diligências, localizaram o imóvel apontado como local do cativeiro e conduziram um suspeito, de 48 anos, à Delegacia para os procedimentos cabíveis", informa a nota da PMCE.

Além disso, com apoio de outras composições policiais, equipes da Força Tática localizaram as outras duas vítimas, homens de 39 e 28 anos, nas proximidades da BR-304, além do veículo utilizado na ação e um aparelho celular.

Ainda segundo a PMCE, todos os envolvidos e o material apreendido foram apresentados à Delegacia de Polícia Civil de Aracati, onde foram realizados os procedimentos legais cabíveis. "O caso foi enquadrado nos crimes de sequestro e cárcere privado, lesão corporal e ameaça. O suspeito preso já possuía inúmeros antecedentes criminais", finaliza a nota.

