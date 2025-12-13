Policial militar a caminho do serviço impede tentativa de homicídio a faca em Canindé (CE)

Um policial militar do Ceará prendeu em flagrante um homem que atacava outra pessoa com uma faca. O caso ocorreu no município de Canindé, a cerca de 120 km de Fortaleza, na manhã deste sábado (13), e foi registrado por câmeras de segurança.

As imagens mostram um homem vestindo camiseta azul e bermuda jeans portando uma faca. Em seguida, outro homem, de casaco verde e bermuda bege, se aproxima e arremessa um objeto contra ele, que reage e o ataca com a arma branca.

As agressões ocorrem após o homem de casaco verde cair na via. No mesmo instante, um sargento da Polícia Militar do Ceará (PMCE), que seguia pela rua a caminho do serviço, presenciou a cena. Ele parou a motocicleta, sacou a arma e rendeu o agressor.

“Por volta das 7h20, o policial militar, que se deslocava para assumir o serviço, se deparou com a agressão em andamento na Rua Paulino Barroso e agiu de imediato, utilizando os meios legais previstos no uso progressivo da força. Com a intervenção, o PM conseguiu conter e imobilizar o agressor, evitando que o crime fosse consumado e preservando a vida da vítima, um homem de 37 anos, que estava sendo atacado com uma faca”, informou a PMCE.

A vítima permaneceu caída por alguns instantes e, em seguida, foi socorrida para uma unidade de saúde do município. Não há informações sobre o estado de saúde.

O agressor foi conduzido à Delegacia de Canindé e autuado em flagrante por tentativa de homicídio. Segundo a Polícia, ele possui extensa ficha criminal, com registros por homicídio, lesão corporal, ameaça, resistência, crimes de trânsito e contravenções.