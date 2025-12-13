Diário do Nordeste
Suspeito de matar ex-mulher foi do exército e ameaçou "descarregar revólver" em quem adoeceu filho

Diego Almeida Castro foi preso em flagrante suspeito de feminicídio da psicóloga Karine Gonçalves.

Segurança
Foto de home preso em flagrante por feminicídio em Missão Velha.
Legenda: Diego foi preso em flagrante.
Foto: Reprodução / Redes Sociais.

Preso em flagrante nesta sexta-feira (12) suspeito de matar a psicóloga Karine Gonçalves, o ex-marido da vítima, Diego Almeida Castro, publicou mensagens em suas redes sociais em tom de ameaça afirmando que iria "descarregar um revólver" e mandaria "para a vala" quem teria adoecido o filho dele, um menino de 2 anos, numa circunstância na qual a criança ficou doente.

A postagem mencionada foi feita por Diego nos stories do seu perfil no Instagram. O registro mostra ele ao lado do garoto em um hospital na cidade de Juazeiro do Norte.

"Adoeceram meu bebê, pessoas sem noção sabem que estão doentes e/ou têm contato com alguém doente e vão pegar o menino nos braços ou deixam ele perto de quem está gripado", escreveu ele em um texto que acompanha a imagem.

No mesmo texto, ele disse: "A vontade que tenho é descarregar um revólver nessas pessoas, qualquer dia desses eu surto e mando alguns para a vala, para aprender a ter noção das coisas".

De acordo com familiares de Karine, o suspeito de feminicídio era violento e vivia em conflito com a vítima por briga pela guarda do filho. Várias conversas entre os dois foram apresentadas para a Polícia para mostrar como a relação era conflituosa.

Conforme o relato de testemunhas, ele atuou na Legião Estrangeira do Exército da França e  possuía arma.

O assassinato da psicóloga aconteceu na sexta, no município de Missão Velha, região do Cariri. De acordo com pessoas ouvidas pela polícia, o crime envolveu dois homens que estavam em uma motocicleta e atiraram na psicóloga pelas costas logo após ela ter saído da casa da irmã. De acordo com testemunhas, um deles seria Diego. Ele estaria com a viseira do capacete levantada e foi reconhecido.

A Polícia Civil de Juazeiro do Norte autuou Diego em flagrante, pela prática de feminicídio.

Briga pela guarda do filho

A psicóloga Karine Gonçalves Luciano Barros segura o filho de dois anos, que tem o rosto borrado para não ser identificado
Legenda: Assassinada, Karine Gonçalves Luciano Barros tinha 39 anos e deixa um filho de anos
Foto: Reprodução/ Redes sociais

O acusado de matar a ex-companheira disputava a guarda da criança com vítima.

Segundo o relato de uma das testemunhas, que levava o filho para a escola no momento em que o crime ocorreu, um dos atiradores que efetuaram os disparos contra a vítima era o ex-marido dela.

De acordo com o auto de prisão em flagrante, Karine foi alvejada nas costas e quem cometeu o crime não levou seus pertences. Testemunhas e familiares que prestaram esclarecimentos apontaram Diego Almeida Castro como responsável pelo crime.

Segundo familiares, os dois se separaram há cerca de um ano, após cerca de cinco anos de relacionamento. Durante a relação, a mulher teria sido vítima de violência doméstica, com o aparecimento de marcas de agressão pelo corpo.

Mensagens encontradas no celular da vítima mostram que os dois disputavam a guarda da criança e que o homem ameaçava a psicóloga.

A Polícia Civil solicitou à Justiça a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva contra ele. A autoridade policial também representou pela autorização para acesso, extração e análise dos dados do telefone celular do autuado para subsidiar o inquérito policial criminal.

Foto de Diego Almeida Castro, preso em flagrante por suspeita de feminicídio em Missão Velha.
Legenda: Diego Almeida Castro foi preso em flagrante nesta sexta-feira (12), na própria residência.
Foto: Reprodução / Redes Sociais.

Como denunciar violência contra a mulher

Em todo o Brasil, há uma rede de proteção à mulher vítima de violência, com mecanismos que vão desde Delegacias Especializadas no Atendimento à Mulher até espaços de acolhimento como a Casa da Mulher Brasileira.

Casos de violência contra a mulher podem ser denunciados às autoridades mediante diversos canais. Em caso de emergência ou para buscar ajuda, utilize os seguintes meios:

  • Ligue 180 (Central de Atendimento à Mulher): Serviço nacional que funciona 24 horas por dia, todos os dias da semana, e é gratuito.
  • Ligue 190 (Polícia Militar): Em situações de flagrante ou emergência.
  • Procure uma Delegacia de Defesa da Mulher (DDM): Para registrar um Boletim de Ocorrência e solicitar medidas protetivas de urgência, amparadas pela Lei Maria da Penha.
