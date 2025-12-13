Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Ex-marido suspeito de matar psicóloga brigava pela guarda do filho com a vítima

A polícia teve acesso ao celular de Karine, onde foram encontradas mensagens enviadas pelo homem.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
Segurança
Foto de Diego Almeida Castro, preso em flagrante por suspeita de feminicídio em Missão Velha.
Legenda: Diego Almeida Castro foi preso em flagrante nesta sexta-feira (12), na própria residência.
Foto: Reprodução / Redes Sociais.

Preso em flagrante,  o suspeito de matar a ex-companheira em Missão Velha, nesta sexta-feira (12), Diego Almeida Castro, disputava a guarda do filho de dois anos com a vítima, a psicóloga Karine Gonçalves Luciano Barros.

Em outubro, Karine registrou um boletim de ocorrência contra Diego. Na ocasião, ele levou a filho para sua casa e não retornou com a criança para a residência da mãe, com quem o garoto morava.

Veja também

teaser image
Segurança

Homem é preso suspeito de feminicídio contra ex-companheira, no Interior do Ceará

teaser image
Segurança

Homem é morto a tiros no Residencial Cidade Jardim, em Fortaleza

A polícia teve acesso ao celular de Karine, onde foram encontradas mensagens de WhatsApp enviadas pelo homem com ameaças, sugerindo "guerra" e até "morte".

Trechos de conversas entre os dois mostram discussões recorrentes sobre a divisão de tempo com a criança. Em uma das mensagens, Diego chega a afirmar que não irá cumprir uma eventual decisão judicial que impusesse horários para visitar o filho.

"Eu não vou mais estar aqui lhe respondendo suas loucuras ou afirmando 1001 vez q ele fica somente cmg. E repeto que tirar ele de mim p dxar c sua mãe isso nunca vc vai conseuir fazer nem q p isso nos se mate", dizia a mensagem de Diego para a ex-companheira.

As discussões eram constantes sobre horários de entrega da criança e a divisão dos dias em que o pequeno ficava com a mãe ou com o pai. Em uma das conversas, o suspeito de feminicídio reforça que não iria obedecer a Justiça. "Eu vou pegar meu filho todo fim de semana e não será vc, muito menos sua família e a tal da justiça que irá ipor (sic) horários! E ponto final".

De acordo com um depoimento de um familiar de Karine, o casal estava tendo desavenças por conta da guarda do filho. O menino morava com a mãe, porém não havia certos sobre pensão e a guarda estava sendo deliberada judicialmente.

Foto de print do celular de vítima de feminicídio no Ceará.
Legenda: Mensagens extraídas do celular da vítima mostra disputa pela guarda da criança.
Foto: Reprodução / Polícia Civil.

Histórico de agressões

Diego e Karine tiveram um relacionamento de aproximadamente cinco anos. Segundo familiares ouvidos pela Polícia, os dois se separaram há cerca de um ano. A família da psicóloga afirma que  a mulher teria sido vítima de violência doméstica, com o aparecimento de marcas de agressão pelo corpo.

De acordo com depoimento de um familiar da Karine, ela tinha medo do ex-companheiro e que já teria sofrido agressões físicas e verbais de Diego. Outro familiar disse que Diego apresentava sinais de uma pessoa violenta, que presenciou o suspeito em posse de uma arma em casa e que já viu a vítima com marcas vermelhas no corpo quando casada.

Apontado por testemunhas como o autor do crime, agentes da Polícia Militar encontraram o homem em sua residência e o conduziram à delegacia para lavrar o flagrante. Ele foi identificado por uma testemunha como sendo um dos homens na moto. De acordo com depoimento, ele estaria com a viseira levantada e, por isso, foi possível a identificação.

Foto de print de conversa entre Diego Castro e Karine, vítima de feminicídio.
Legenda: Diego afirmou que desobedeceria uma eventual ordem judicial.
Foto: Reprodução / Polícia Civil.

Diego mora a cerca de 300 metros do local do assassinato da psicóloga e, ao ser ouvido na delegacia, negou a autoria do crime. De acordo com ele, Karine teria problemas com a família por conta de uma possível herança e também no trabalho. No entanto, não soube repassar mais detalhes. As informações foram negadas pela família.

A Polícia Civil solicitou à Justiça a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva contra ele. A autoridade policial também representou pela autorização para acesso, extração e análise dos dados do telefone celular do autuado para subsidiar o inquérito policial criminal.

Print de ameaças de autor de feminicídio, Diego Almeida Castro.
Legenda: Diálogos entre Diego e Karine indicam ameaças dele contra ela.
Foto: Reprodução / Polícia Civil.

O Judiciário abriu vista dos autos para a manifestação do Ministério Público do Estado do Ceará neste sábado (13).

Como denunciar violência contra a mulher

A psicóloga Karine Gonçalves Luciano Barros segura o filho de dois anos, que tem o rosto borrado para não ser identificado
Legenda: Assassinada, Karine Gonçalves Luciano Barros tinha 39 anos e deixa um filho de anos
Foto: Reprodução/ Redes sociais

Em todo o Brasil, há uma rede de proteção à mulher vítima de violência, com mecanismos que vão desde Delegacias Especializadas no Atendimento à Mulher até espaços de acolhimento como a Casa da Mulher Brasileira.

Casos de violência contra a mulher podem ser denunciados às autoridades mediante diversos canais. Em caso de emergência ou para buscar ajuda, utilize os seguintes meios:

  • Ligue 180 (Central de Atendimento à Mulher): Serviço nacional que funciona 24 horas por dia, todos os dias da semana, e é gratuito.
  • Ligue 190 (Polícia Militar): Em situações de flagrante ou emergência.
  • Procure uma Delegacia de Defesa da Mulher (DDM): Para registrar um Boletim de Ocorrência e solicitar medidas protetivas de urgência, amparadas pela Lei Maria da Penha.
Assuntos Relacionados
Foto de Diego Almeida Castro, preso em flagrante por suspeita de feminicídio em Missão Velha.
Segurança

Ex-marido suspeito de matar psicóloga brigava pela guarda do filho com a vítima

A polícia teve acesso ao celular de Karine, onde foram encontradas mensagens enviadas pelo homem.

Redação
Há 15 minutos
Imagem de um edifício moderno com arquitetura contemporânea, cercado por palmeiras e um céu parcialmente nublado, ideal para negócios e eventos.
Segurança

TJCE exonera servidora suspeita de aumentar em até 50% o próprio salário

Ela foi denunciada pelo Ministério Público do Estado do Ceará por crime de peculato.

Redação
Há 1 hora
A foto mostra uma mulher branca, com cabelo preto e roupa vermelha. Ela morreu no Município de Monsenhor Tabosa, em maio de 2023.
Segurança

Polícia aguarda parecer da Pefoce há quase um ano para concluir inquérito por morte no CE

A Perícia Forense respondeu que todos os laudos periciais foram enviados à Polícia Civil.

Redação
13 de Dezembro de 2025
Karine Gonçalves Luciano Barros.
Segurança

Homem é preso suspeito de feminicídio contra ex-companheira, no Interior do Ceará

Psicóloga e educadora deixa um filho.

Bergson Araujo Costa
12 de Dezembro de 2025
Guarita cinza com inscrição “Ceará contra o crime – Disque denúncia 181” e número de telefone, localizada em área urbana com prédios residenciais ao fundo, fios elétricos e veículo branco parcialmente visível na frente, cena delimitada por fita de isolamento policial.
Segurança

Homem é morto a tiros no Residencial Cidade Jardim, em Fortaleza

A vítima era investigada em um inquérito sobre atuação de grupos criminosos.

Redação
12 de Dezembro de 2025
Motorista arrasta suspeito em carro, colide com veículos e atinge manobrista em Fortaleza
Segurança

Motorista arrasta suspeito em carro, colide com veículos e atinge manobrista em Fortaleza

Autoridades detalharam que vítima foi alvo de tentativa de assalto.

Carol Melo e Mylena Gadelha
12 de Dezembro de 2025
policial civil e viatura da pcce.
Segurança

O que está por trás de desaparecimento de casal há 7 meses e morte de comerciante no Cariri

A Polícia Civil afirma que as Investigações seguem em andamento.

Redação
12 de Dezembro de 2025
Agente de segurança de costas com colete escrito SSPDS.
Segurança

Homens são presos suspeitos de incendiar provedora de internet em Graça

O crime foi cometido após a dupla ameaçar o proprietário da empresa.

Redação
11 de Dezembro de 2025
Apreensões da operação.
Segurança

Operação no Ceará prende dois PMs suspeitos de ligação com facção criminosa

Policiais teriam envolvimento com um traficante de Iguatu.

Bergson Araujo Costa
11 de Dezembro de 2025
viatura e fachada da delegacia da policia civil de iguatu.
Segurança

Esposa de idoso morto com tiros na cabeça enquanto dormia é presa no Ceará

A suspeita foi submetida ao teste residuográfico e nega ter cometido o crime.

Emanoela Campelo de Melo
11 de Dezembro de 2025
A imagem mostra um barco branco sendo incendiado, em alto mar. A embarcação tem escrito 'Heloísa Martins, Camocim Ceará'.
Segurança

Suspeito de cometer homicídio em outubro é preso por incêndio a barco no Ceará

Os dois crimes ocorreram na mesma cidade, em um intervalo de 42 dias.

Redação
11 de Dezembro de 2025
Imagem borrada de câmera de segurança mostrando silhueta de policial fardado levando um cachorro branco pequeno na coleira por uma rua deserta e com tijolos e areia de construção.
Segurança

Policial militar mata pitbull após cachorro avançar contra poodle

O poodle pertence ao PM. Pitbull estava solto na rua.

Milenna Murta*
11 de Dezembro de 2025
iPhones apreendidos no Aeroporto Internacional de Fortaleza.
Segurança

Passageira é detida no Aeroporto de Fortaleza com 11 iPhones sem documentação

A mulher desembarcou de um voo procedente de Foz do Iguaçu, no Paraná.

Redação
11 de Dezembro de 2025
A foto mostra policiais civis, fardados, armados e com coletes balísticos, dentro de uma casa, durante uma operação policial.
Segurança

Polícia cumpre 127 mandados contra facção carioca que atua no Ceará

Justiça também determinou o o bloqueio de até R$ 59 milhões em contas bancárias dos investigados.

Redação
11 de Dezembro de 2025
foto da contadora kaianne, vitima de feminicidio em aquiraz, regiao metropolitana de fortaleza.
Segurança

Podcast Sigilo Quebrado revela ‘olhar investigativo’ no velório de Kaianne

Indignação e suspeita do tio de Kaianne Bezerra Lima com atitude do marido sobrevivente marcaram dias seguintes ao crime.

Redação
11 de Dezembro de 2025
pf apreensao de drogas, agente e suspeita.
Segurança

Droga encapsulada ou dentro do sutiã: 'mulas do tráfico' recebem até R$ 25 mil por entrega

PF mira desarticular esquema de tráfico internacional de drogas que passa pelo Ceará.

Redação
11 de Dezembro de 2025
A foto mostra policiais militares, fardados, em volta de um carro branco, onde aconteceu um homicídio, em Maracanaú.
Segurança

Homem é morto a tiros e mulher e criança são baleadas em carro de aplicativo no CE

O alvo da ação criminosa seria um membro da facção carioca Terceiro Comando Puro.

Redação
10 de Dezembro de 2025
A foto mostra dois veículos Jeep Compass, de cores preta e prata, estacionados em uma casa de luxo, no Eusébio, onde foi realizada operação policial.
Segurança

Hacker é preso em condomínio de luxo no Ceará por furto de 68 veículos de locadora nacional

Prejuízo para a empresa ultrapassa R$ 5 milhões, segundo a Polícia Civil.

Messias Borges
10 de Dezembro de 2025
Agente da FICCO (Força Integrada de Combate ao Crime Organizado) do Pará visto de costas durante uma operação, vestindo colete tático e com arma na cintura, em ambiente interno.
Segurança

Operação no Ceará mira grupo especializado no tráfico nacional e internacional

Organização enviava drogas do território cearense para outros estados e países.

Carol Melo
10 de Dezembro de 2025
imagens do mpce da operacao que investiga pms por corrupcao em comunidade em fortaleza.
Segurança

Mais 13 PMs acusados de proteger traficantes em troca de propina são soltos no Ceará

A Justiça impôs proibição dos denunciados exercerem policiamento ostensivo por 90 dias.

Redação
10 de Dezembro de 2025