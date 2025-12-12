Homem é morto a tiros no Residencial Cidade Jardim, em Fortaleza

Um homem de 48 anos foi morto a tiros em via pública no Residencial Cidade Jardim 1, no bairro José Walter, em Fortaleza, nesta sexta-feira (12). De acordo com a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), a vítima era investigada pela Polícia Civil do Ceará (PCCE) em inquérito sobre atuação de grupos criminosos.

O homem era alvo da Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas (Draco/PCCE).

A morte será investigado pela Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE). Conforme a SSPDS, a vítima possuía antecedentes criminais por porte ilegal de arma de fogo, posse de drogas e outras contravenções penais.

A ocorrência continua em andamento, segundo a pasta, e é atendida por agentes da Draco, do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP/PCCE), da Polícia Militar do Ceará (PMCE) e da Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce).

As forças de segurança "estão no local e coletam informações que auxiliarão na elucidação do caso", conforme a SSPDS.