Motorista arrasta suspeito em carro, colide com veículos e atinge manobrista em Fortaleza
Autoridades detalharam que vítima foi alvo de tentativa de assalto.
Uma motorista foi flagrada arrastando um suspeito, pendurado pela porta do veículo, durante uma tentativa de assalto, na manhã dessa quinta-feira (11), em Fortaleza. Ela parou o carro somente após bater em automóveis estacionados, que, com o impacto, colidiram em um manobrista.
O caso aconteceu por volta das 6 horas no bairro Varjota. Em imagens capturadas por outro condutor, é possível observar o momento em que a vítima transita pela avenida Almirante Henrique Sabóia (Via Expressa) enquanto carrega um homem aparentemente preso a uma das portas do lado direito.
Em seguida, ela entrou na rua Coronel Manuel Jesuíno, onde colidiu contra carros que estavam estacionados. Com o impacto da batida, os automóveis foram empurrados e acabaram atingindo um manobrista, que atua na academia Porão PRO CT, que fica no local.
O que aconteceu?
Ao Diário do Nordeste, a Polícia Militar informou que prendeu o homem suspeito de tentar roubar a motorista.
Segundo a corporação, ele teria abordado a mulher ao acessar a via, mas a ação acabou resultado em uma manobra brusca com o veículo, causando colisões com outros carros e o atropelamento do funcionário.
"Quando ela dobrou na rua já estava desgovernada e pegou quatro carros que estavam parados", detalhou um dos proprietários da academia, João Iran de Vasconcelos.
O personal trainer Davis Tyson, que teve o carro atingido na ocasião, detalhou que teve perda total do bem e, como a motorista e ele não tinham seguro, teve um prejuízo de cerca de R$ 40 mil.
Quando ela perdeu o controle e entrou de uma vez na rua, bateu no meu carro. Tinha um rapaz estacionando o carro vizinho ao meu e levou uma porrada do meu, porque o meu veículo foi o 'freio' do carro dela."
Veja também
Suspeito e manobrista receberam assistência médica
Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) estiveram no local e encaminharam o manobrista e o suspeito ao hospital Instituto Doutor José Frota (IJF), no Centro de Fortaleza.
O proprietário da academia relatou que o funcionário já foi liberado. O outro homem permanece na unidade de saúde sob escolta policial, informou as autoridades.
Agentes da Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC) e da Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) também estiveram no local e atenderam ao caso.
Um simulacro de arma de fogo foi apreendido no local. A ocorrência é registrada no 2º Distrito Policial, onde, conforme a PM, foram adotadas as medidas cabíveis.