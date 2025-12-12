Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Motorista arrasta suspeito em carro, colide com veículos e atinge manobrista em Fortaleza

Autoridades detalharam que vítima foi alvo de tentativa de assalto.

Escrito por
e
(Atualizado às 14:03)
Segurança

Uma motorista foi flagrada arrastando um suspeito, pendurado pela porta do veículo, durante uma tentativa de assalto, na manhã dessa quinta-feira (11), em Fortaleza. Ela parou o carro somente após bater em automóveis estacionados, que, com o impacto, colidiram em um manobrista.

O caso aconteceu por volta das 6 horas no bairro Varjota. Em imagens capturadas por outro condutor, é possível observar o momento em que a vítima transita pela avenida Almirante Henrique Sabóia (Via Expressa) enquanto carrega um homem aparentemente preso a uma das portas do lado direito.

Em seguida, ela entrou na rua Coronel Manuel Jesuíno, onde colidiu contra carros que estavam estacionados. Com o impacto da batida, os automóveis foram empurrados e acabaram atingindo um manobrista, que atua na academia Porão PRO CT, que fica no local. 

O que aconteceu? 

Ao Diário do Nordeste, a Polícia Militar informou que prendeu o homem suspeito de tentar roubar a motorista

Segundo a corporação, ele teria abordado a mulher ao acessar a via, mas a ação acabou resultado em uma manobra brusca com o veículo, causando colisões com outros carros e o atropelamento do funcionário.

"Quando ela dobrou na rua já estava desgovernada e pegou quatro carros que estavam parados", detalhou um dos proprietários da academia, João Iran de Vasconcelos. 

O personal trainer Davis Tyson, que teve o carro atingido na ocasião, detalhou que teve perda total do bem e, como a motorista e ele não tinham seguro, teve um prejuízo de cerca de R$ 40 mil

Quando ela perdeu o controle e entrou de uma vez na rua, bateu no meu carro. Tinha um rapaz estacionando o carro vizinho ao meu e levou uma porrada do meu, porque o meu veículo foi o 'freio' do carro dela." 
Davis Tyson
Personal trainer

Veja também

teaser image
Segurança

Policial militar mata pitbull após cachorro avançar contra poodle

teaser image
Mundo

Paraquedista fica preso na cauda de avião na Austrália

Suspeito e manobrista receberam assistência médica

Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) estiveram no local e encaminharam o manobrista e o suspeito ao hospital Instituto Doutor José Frota (IJF), no Centro de Fortaleza. 

O proprietário da academia relatou que o funcionário já foi liberado. O outro homem permanece na unidade de saúde sob escolta policial, informou as autoridades. 

Agentes da Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC) e da Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) também estiveram no local e atenderam ao caso.

Um simulacro de arma de fogo foi apreendido no local. A ocorrência é registrada no 2º Distrito Policial, onde, conforme a PM, foram adotadas as medidas cabíveis. 

Assuntos Relacionados
Motorista arrasta suspeito em carro, colide com veículos e atinge manobrista em Fortaleza
Segurança

Motorista arrasta suspeito em carro, colide com veículos e atinge manobrista em Fortaleza

Autoridades detalharam que vítima foi alvo de tentativa de assalto.

Carol Melo e Mylena Gadelha
Há 1 hora
policial civil e viatura da pcce.
Segurança

O que está por trás de desaparecimento de casal há 7 meses e morte de comerciante no Cariri

A Polícia Civil afirma que as Investigações seguem em andamento.

Redação
Há 1 hora
Agente de segurança de costas com colete escrito SSPDS.
Segurança

Homens são presos suspeitos de incendiar provedora de internet em Graça

O crime foi cometido após a dupla ameaçar o proprietário da empresa.

Redação
11 de Dezembro de 2025
Apreensões da operação.
Segurança

Operação no Ceará prende dois PMs suspeitos de ligação com facção criminosa

Policiais teriam envolvimento com um traficante de Iguatu.

Bergson Araujo Costa
11 de Dezembro de 2025
viatura e fachada da delegacia da policia civil de iguatu.
Segurança

Esposa de idoso morto com tiros na cabeça enquanto dormia é presa no Ceará

A suspeita foi submetida ao teste residuográfico e nega ter cometido o crime.

Emanoela Campelo de Melo
11 de Dezembro de 2025
A imagem mostra um barco branco sendo incendiado, em alto mar. A embarcação tem escrito 'Heloísa Martins, Camocim Ceará'.
Segurança

Suspeito de cometer homicídio em outubro é preso por incêndio a barco no Ceará

Os dois crimes ocorreram na mesma cidade, em um intervalo de 42 dias.

Redação
11 de Dezembro de 2025
Imagem borrada de câmera de segurança mostrando silhueta de policial fardado levando um cachorro branco pequeno na coleira por uma rua deserta e com tijolos e areia de construção.
Segurança

Policial militar mata pitbull após cachorro avançar contra poodle

O poodle pertence ao PM. Pitbull estava solto na rua.

Milenna Murta*
11 de Dezembro de 2025
iPhones apreendidos no Aeroporto Internacional de Fortaleza.
Segurança

Passageira é detida no Aeroporto de Fortaleza com 11 iPhones sem documentação

A mulher desembarcou de um voo procedente de Foz do Iguaçu, no Paraná.

Redação
11 de Dezembro de 2025
A foto mostra policiais civis, fardados, armados e com coletes balísticos, dentro de uma casa, durante uma operação policial.
Segurança

Polícia cumpre 127 mandados contra facção carioca que atua no Ceará

Justiça também determinou o o bloqueio de até R$ 59 milhões em contas bancárias dos investigados.

Redação
11 de Dezembro de 2025
foto da contadora kaianne, vitima de feminicidio em aquiraz, regiao metropolitana de fortaleza.
Segurança

Podcast Sigilo Quebrado revela ‘olhar investigativo’ no velório de Kaianne

Indignação e suspeita do tio de Kaianne Bezerra Lima com atitude do marido sobrevivente marcaram dias seguintes ao crime.

Redação
11 de Dezembro de 2025
pf apreensao de drogas, agente e suspeita.
Segurança

Droga encapsulada ou dentro do sutiã: 'mulas do tráfico' recebem até R$ 25 mil por entrega

PF mira desarticular esquema de tráfico internacional de drogas que passa pelo Ceará.

Redação
11 de Dezembro de 2025
A foto mostra policiais militares, fardados, em volta de um carro branco, onde aconteceu um homicídio, em Maracanaú.
Segurança

Homem é morto a tiros e mulher e criança são baleadas em carro de aplicativo no CE

O alvo da ação criminosa seria um membro da facção carioca Terceiro Comando Puro.

Redação
10 de Dezembro de 2025
A foto mostra dois veículos Jeep Compass, de cores preta e prata, estacionados em uma casa de luxo, no Eusébio, onde foi realizada operação policial.
Segurança

Hacker é preso em condomínio de luxo no Ceará por furto de 68 veículos de locadora nacional

Prejuízo para a empresa ultrapassa R$ 5 milhões, segundo a Polícia Civil.

Messias Borges
10 de Dezembro de 2025
Agente da FICCO (Força Integrada de Combate ao Crime Organizado) do Pará visto de costas durante uma operação, vestindo colete tático e com arma na cintura, em ambiente interno.
Segurança

Operação no Ceará mira grupo especializado no tráfico nacional e internacional

Organização enviava drogas do território cearense para outros estados e países.

Carol Melo
10 de Dezembro de 2025
imagens do mpce da operacao que investiga pms por corrupcao em comunidade em fortaleza.
Segurança

Mais 13 PMs acusados de proteger traficantes em troca de propina são soltos no Ceará

A Justiça impôs proibição dos denunciados exercerem policiamento ostensivo por 90 dias.

Redação
10 de Dezembro de 2025
A imagem mostra viaturas da Polícia Civil e outros carros, em uma rua, próximo a prédios, durante uma operação policial no Ceará.
Segurança

Justiça nega suspensão de processo a CAC acusado de desviar armas para facção no CE

O Ministério Público do Ceará denunciou cinco homens por participação no esquema criminoso.

Messias Borges
10 de Dezembro de 2025
Thiago Greenhalgh de Melo Braun.
Segurança

Motorista que matou entregador em Fortaleza já respondeu na Justiça por esfaquear jovem em festa

Caso aconteceu em 2016, quando Thiago Greenhalgh de Melo Braun tinha 17 anos.

Redação
09 de Dezembro de 2025
viatura pcce homens e moto levada do condominio.
Segurança

Policial civil invade casa de traficante no Porto das Dunas e atrapalha investigação da PF

A invasão aconteceu poucas horas após o traficante ser morto em Manaus.

Emanoela Campelo de Melo
09 de Dezembro de 2025
As imagens mostram um barco incendiado em alto mar e um homem branco, sem blusa, sendo preso por um policial civil, outro homem branco, com colete balístico.
Segurança

Chefe da facção TCP é preso por ordenar incêndio a barco no Interior do Ceará

O proprietário da embarcação teria se recusado a pagar uma taxa à organização criminosa.

Messias Borges
09 de Dezembro de 2025
Parceiros das 'ladras do beach tennis' que furtavam joias na Beira-Mar são presos em Fortaleza
Segurança

Parceiros das 'ladras do beach tennis' que furtavam joias na Beira-Mar são presos em Fortaleza

Os homens deram apoio logístico no dia do crime.

Redação
09 de Dezembro de 2025