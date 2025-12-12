Motorista arrasta suspeito em carro, colide com veículos e atinge manobrista em Fortaleza

Uma motorista foi flagrada arrastando um suspeito, pendurado pela porta do veículo, durante uma tentativa de assalto, na manhã dessa quinta-feira (11), em Fortaleza. Ela parou o carro somente após bater em automóveis estacionados, que, com o impacto, colidiram em um manobrista.

O caso aconteceu por volta das 6 horas no bairro Varjota. Em imagens capturadas por outro condutor, é possível observar o momento em que a vítima transita pela avenida Almirante Henrique Sabóia (Via Expressa) enquanto carrega um homem aparentemente preso a uma das portas do lado direito.

Em seguida, ela entrou na rua Coronel Manuel Jesuíno, onde colidiu contra carros que estavam estacionados. Com o impacto da batida, os automóveis foram empurrados e acabaram atingindo um manobrista, que atua na academia Porão PRO CT, que fica no local.

O que aconteceu?

Ao Diário do Nordeste, a Polícia Militar informou que prendeu o homem suspeito de tentar roubar a motorista.

Segundo a corporação, ele teria abordado a mulher ao acessar a via, mas a ação acabou resultado em uma manobra brusca com o veículo, causando colisões com outros carros e o atropelamento do funcionário.

"Quando ela dobrou na rua já estava desgovernada e pegou quatro carros que estavam parados", detalhou um dos proprietários da academia, João Iran de Vasconcelos.

O personal trainer Davis Tyson, que teve o carro atingido na ocasião, detalhou que teve perda total do bem e, como a motorista e ele não tinham seguro, teve um prejuízo de cerca de R$ 40 mil.

Quando ela perdeu o controle e entrou de uma vez na rua, bateu no meu carro. Tinha um rapaz estacionando o carro vizinho ao meu e levou uma porrada do meu, porque o meu veículo foi o 'freio' do carro dela." Davis Tyson Personal trainer

Suspeito e manobrista receberam assistência médica

Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) estiveram no local e encaminharam o manobrista e o suspeito ao hospital Instituto Doutor José Frota (IJF), no Centro de Fortaleza.

O proprietário da academia relatou que o funcionário já foi liberado. O outro homem permanece na unidade de saúde sob escolta policial, informou as autoridades.

Agentes da Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC) e da Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) também estiveram no local e atenderam ao caso.

Um simulacro de arma de fogo foi apreendido no local. A ocorrência é registrada no 2º Distrito Policial, onde, conforme a PM, foram adotadas as medidas cabíveis.