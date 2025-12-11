Policial militar mata pitbull após cachorro avançar contra poodle

Um policial militar atirou contra um cachorro pitbull, na manhã dessa quarta-feira (10), no município de Paracuru, Litoral do Ceará. O disparo foi efetuado pela arma de fogo do agente. O animal não resistiu.

Em um vídeo gravado após o ocorrido, o policial, que não se identificou, aparece em frente à Delegacia Municipal de Paracuru, afirmando estar se apresentando voluntariamente em razão do acontecimento.

Ele relatou que estava passeando com o cachorro de estimação, da raça poodle, quando o pitbull avançou "de maneira sorrateira, surpreendente e violenta".

O pitbull teria mordido o pescoço do poodle e ficado "rodando com ele", obrigando o agente a efetuar o disparo. "Eu não tive outra alternativa a não ser atirar lamentavelmente no cachorro", disse ele, no vídeo.

Gravações de câmeras de segurança da rua registraram a situação.

No início, o dono do poodle, vestindo a farda de policial militar, aparece caminhando na rua com o animal, que estava na coleira. Instantes depois, o segundo cachorro aparece e começa a rodeá-los, até avançar sobre o poodle, que late e se debate.

O agente chegou a protestar, dizendo "sai, sai", antes de atirar contra o pitbull, que para imediatamente de se mexer.

Desdobramentos

A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) disse que "o policial acionou a Coordenadoria Integrada de Operações de Segurança (Ciops), recebeu apoio de viatura policial e apresentou-se espontaneamente na delegacia".

"Diante das tentativas frustradas de conter o ataque e temendo pela morte de seu animal e por sua própria integridade física, o policial efetuou um disparo de arma de fogo [...]. Todo o fato foi registrado por câmeras de segurança da região, cujas imagens foram entregues voluntariamente na Delegacia Municipal de Paracuru", afirmou a secretaria, em nota.

A SSPDS também declarou que já havia um registro de que o pitbull teria matado um gato de uma vizinha por "estar solto em via pública", no último sábado (6). O tutor do animal também foi conduzido para os devidos procedimentos cabíveis. O caso será investigado pela Polícia Civil.

O Diário do Nordeste entrou em contato com a Controladoria Geral de Disciplina dos Órgãos de Segurança Pública e Sistema Penitenciário (CGD) para saber se a conduta do policial, que estava fardado durante a ação, será investigada. Se houver retorno, esta reportagem será atualizada.

