Polícia cumpre 127 mandados contra facção carioca que atua no Ceará

Uma facção de origem carioca é alvo da Operação Clusterdown, deflagrada pela Polícia Civil do Ceará (PCCE), nesta quinta-feira (11). Ao total, são cumpridos 127 mandados judiciais contra o grupo criminoso.

Segundo a PCCE, 16 mandados de prisão já foram cumpridos - sendo 12 de pessoas em liberdade no Ceará e um em Goiás, além de três mandados cumpridos em unidades penitenciárias.

No Ceará, os mandados de prisão são cumpridos em Fortaleza, Eusébio, Caucaia, Maracanaú, Horizonte e Itaitinga.

111 mandados de busca e apreensão também são cumpridos na ofensiva policial, no Ceará, Goiás, Rondônia, São Paulo, Paraná e Pará. Drogas, uma arma de fogo e veículos já foram apreendidos pelos policiais.

A Justiça Estadual também determinou o bloqueio de até R$ 59 milhões em contas bancárias de pessoas físicas e jurídicas, ligadas aos investigados.