Polícia cumpre 127 mandados contra facção carioca que atua no Ceará
Justiça também determinou o o bloqueio de até R$ 59 milhões em contas bancárias dos investigados.
Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
Uma facção de origem carioca é alvo da Operação Clusterdown, deflagrada pela Polícia Civil do Ceará (PCCE), nesta quinta-feira (11). Ao total, são cumpridos 127 mandados judiciais contra o grupo criminoso.
Segundo a PCCE, 16 mandados de prisão já foram cumpridos - sendo 12 de pessoas em liberdade no Ceará e um em Goiás, além de três mandados cumpridos em unidades penitenciárias.
No Ceará, os mandados de prisão são cumpridos em Fortaleza, Eusébio, Caucaia, Maracanaú, Horizonte e Itaitinga.
111mandados de busca e apreensão também são cumpridos na ofensiva policial, no Ceará, Goiás, Rondônia, São Paulo, Paraná e Pará. Drogas, uma arma de fogo e veículos já foram apreendidos pelos policiais.
A Justiça Estadual também determinou o bloqueio de até R$ 59 milhões em contas bancárias de pessoas físicas e jurídicas, ligadas aos investigados.
Este conteúdo é útil para você?
Assuntos Relacionados