Mulher é presa em posse de 177 quilos de maconha, dentro de casa, em Caucaia (CE)

A suspeita foi autuada em flagrante pelo crime de tráfico de drogas.

Redação producaodiario@svm.com.br
Segurança
drogas, maconha e policiais militares que apreenderam em caucaia, ceara.
Legenda: PMs chegaram ao local após denúncias.
Foto: Divulgação/SSPDS.

Uma mulher de 32 anos foi presa na tarde dessa terça-feira (30), em Caucaia, Região Metropolitana de Fortaleza (RMF). De acordo com a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), ela estava em posse de 177 quilos de maconha.

A droga era mantida numa residência e estava embalada pronta para comercialização. O nome da suspeita pelo crime de tráfico de drogas não foi divulgado.

Policiais militares chegaram ao local após receberem denúncias indicando uma intensa movimentação de pessoas e possível comercialização de drogas no imóvel, localizado no bairro Parque Guadalajara.

Ao entrarem no local, a equipe se deparou com uma grande quantidade de maconha. A mulher teria confessado que era responsável por guardar a maconha.

Ao todo, foram apreendidos 165 tabletes de maconha do tipo skank, totalizando 177 quilos da droga.

"Os policiais militares conduziram a mulher para a 1ª Delegacia de Polícia Civil de Caucaia, onde ela foi autuada em flagrante pelo crime de tráfico de drogas. Após os procedimentos cabíveis a suspeita foi colocada à disposição da Justiça", segundo a Secretaria.

A suspeita já tinha passagem na Polícia pelo crime de furto e é investigada por supostamente participar em outros crimes na região.

TRÁFICO

Ainda nessa terça-feira (30), policiais militares apreenderam 42 quilos de drogas em Sobral.

Os entorpecentes estavam em tambores na localidade de Sítio Sabonete, foram desenterrados e apresentados na 1ª Delegacia de Polícia Civil de Sobral, unidade da Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE) responsável pela investigação policial, conforme a SSPDS.

 

