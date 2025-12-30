PMCE recebe 82 fuzis e 15 drones; investimento é de R$ 1,5 milhão

Novos fuzis e drones foram disponibilizados para a Polícia Militar do Ceará pelo Governo do Estado, que oficializou o repasse na manhã desta terça-feira (30). Ao todo, com um investimento de quase R$ 1,5 milhões, serão 82 fuzis e 15 drones.

Durante evento com a presença do governador Elmano de Freitas, realizado no Comando-Geral da corporação, em Fortaleza, ficou definido que a distribuição do material deve ser na Capital, na Região Metropolitana de Fortaleza e também no interior do Estado.

Segundo informações da Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), os drones serão disponibilizados para a Inteligência da PMCE e para o Batalhão Especializado em Policiamento do Interior. O titular da pasta, Roberto Sá, também esteve presente na entrega.

Já os fuzis serão destinados para a Força Tática e Patrulhas Rurais da Polícia Militar do Ceará. Segundo o Governo, o novo armamento tem a capacidade aumentar a resposta bélica da PMCE no enfrentamento das demandas da segurança pública, "garantindo maior segurança aos policiais militares".

O investimento tem como base os recursos do Fundo Nacional de Segurança Pública, com R$ 907.986 para os fuzis e R$ 497.310 para os drones.

O material, apontou o comandante-geral da PMCE, coronel Sinval Sampaio, será encaminhando para todos os batalhões de policiamento ostensivo geral.

"Nós temos 34 batalhões, e essas e drones vão ser distribuídos em todas essas unidades atuando nas forças táticas e patrulhas e patrulhas rurais, que são basicamente a segunda camada. A primeira é o primeiro interventor, aquela viatura que vai atender a ocorrência. Essa é de reforço, ainda no policiamento ostensivo geral, sem passar para a atuação das especializadas, que são Choque, o Raio e outras especializadas, já atuando naquele primeiro momento em que seja necessária uma maior força", disse o coronel.

Elmano de Freitas também recordou ações do Governo para restauração da Polícia Militar com o aumento de batalhões e de comandos regionais, ressaltando que também há o objetivo de garantir estruturas de "pessoal e de equipamento".

"Com a distribuição desses drones, todos os nossos batalhões terão esses fuzis, especialmente aqueles em que temos atuação da força tática, do patrulhamento rural, para termos, efetivamente, essa capacidade, sendo mais uma ação para o fortalecimento da PMCE", reforçou o governador.

*Estagiária supervisionada pelos jornalistas Emerson Rodrigues e Mariana Lazari.