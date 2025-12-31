Morte de empresário no Ceará: suspeito é preso 5 meses após o crime

Depoimentos de testemunhas e dados telefônicos apontaram Paulo Alves Pereira como o principal suspeito pelo homicídio do empresário Cleuton Silva dos Santos, de 47 anos. O homem foi preso preventivamente em Tianguá, na Serra da Ibiapaba (CE), nessa segunda-feira (29).

O crime aconteceu em julho de 2025 e chocou a cidade de Tianguá, na zona norte do Ceará, onde a vítima morava com a família e tinha um depósito de construções.

O suspeito trabalhava como técnico de refrigeração e foi preso preventivamente por equipes do Núcleo de Homicídios e Combate ao Tráfico de Drogas da Delegacia Municipal de Tianguá, que posteriormente o conduziram para a Unidade Prisional de Tianguá, onde se encontra.

Segundo apuração da reportagem, os investigadores cruzaram os depoimentos das testemunhas com dados telefônicos e conseguiram traçar uma linha cronológica de fatos que apontam para a participação direta de Paulo Alves no crime.

A defesa do acusado afirmou em entrevista à TV Verdes Mares, que os indícios não são suficientes para provar o envolvimento do suspeito na morte do empresário e que a prisão do suspeito "foi corroborada por um descuido da antiga defesa técnica, por não atualizar o endereço e telefone do acusado".

CORPO DA VÍTIMA FOI ENCONTRADO EM ÁREA DE MATA

O corpo de Cleuton Silva foi encontrado por um agricultor em uma área de mata em Viçosa do Ceará (CE), também na Serra da Ibiapaba e a cerca de 30 km de Tianguá, onde o empresário foi visto com vida pela última vez.

Legenda: Corpo do empresário foi encontrado dias após o desaparecimento. Foto: Divulgação.

Segundo a TV Verdes Mares, testemunhas afirmaram que o empresário tinha saído de casa para receber um terreno como pagamento de uma dívida de 15 mil reais, quando despareceu.

A reportagem não teve acesso a documentos que confirmem se o suspeito era o homem que estaria devendo dinheiro ao empresário.

O processo está sob sigilo judicial e as investigações continuam em andamento, para esclarecer as circunstâncias do crime e identificar possíveis coautores.

*Estagiária supervisionada pelo jornalista Emerson Rodrigues.