Três homens são presos com carro roubado em Fortaleza; veja

Três homens foram presos no bairro Aldeota, em Fortaleza, após serem flagrados transitando em um carro roubado, na tarde do último sábado (27). Segundo a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), a ocorrência se iniciou no bairro Passaré.

O alerta sobre o caso foi registrado pelo Sistema Agilis, tecnologia de inteligência da Polícia, que disparou informações sobre um veículo com queixa de roubo circulando nas ruas do Passaré.

As informações deram início às buscas por policiais do 19º Batalhão da Polícia Militar (BPM). A abordagem, então, foi realizada em uma avenida da Aldeota, contando com apoio do Núcleo de Videomonitoramento (Nuvid).

Três homens, dois com 27 e outro de 26 anos, foram abordados e, logo depois, encaminhados para a 2ª Delegacia de Polícia Civil de Fortaleza.

Um dos homens possui antecedente criminal por roubo, enquanto outro possui passagens por tráfico ilícito de drogas e crime ambiental. Já na delegacia, eles foram autuados pelo crime de receptação.