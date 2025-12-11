Diário do Nordeste
Podcast Sigilo Quebrado revela ‘olhar investigativo’ no velório de Kaianne

Indignação e suspeita do tio de Kaianne Bezerra Lima com atitude do marido sobrevivente marcaram dias seguintes ao crime.

Escrito por
Redação seguranca@svm.com.br
Segurança
foto da contadora kaianne, vitima de feminicidio em aquiraz, regiao metropolitana de fortaleza.
Legenda: O acusado pelo crime é o próprio marido da contadora.
Foto: Arquivo Pessoal.

O episódio 1 da terceira temporada do Podcast Sigilo Quebrado, lançado na última segunda-feira (8), mergulha nos detalhes iniciais, mas não menos tensos, do caso da contadora Kaianne Bezerra Lima Chaves, de 35 anos.

O silêncio do luto foi interrompido por uma tensão crescente fruto da desconfiança. Kaianne foi morta em agosto de 2023, no Loteamento Sol Nascente, em Aquiraz, no Ceará, em um suposto latrocínio.

A atitude do marido sobrevivente, Leonardo Nascimento Chaves, professor concursado do Estado, levantou suspeitas imediatas, tanto de um membro da família quanto na Polícia Civil. O tio de Kaianne, Luciano Moura, foi uma das primeiras pessoas a confrontá-lo diretamente.

Horas depois do crime, ainda na casa da mãe de Kaianne, em vez de se curvar ao luto, Luciano iniciou um interrogatório informal, pedindo que Leonardo contasse a história do assalto.

A versão de Leonardo começou a apresentar falhas, como quando ele disse ter comprado o jantar no supermercado. "Aí eu falei: 'Mas tu não lanchou no shopping? Foi comprar a janta?' Aí ele gaguejou e eu pedi para ele prosseguir com a com a história."

Veja também

teaser image
Segurança

Marido de contadora morta em Aquiraz foi preso ao sair da casa da sogra

teaser image
Segurança

Reviravolta no Caso Kaianne: marido é preso por suspeita de feminicídio contra contadora em Aquiraz

No velório, a tensão atingiu o ápice. Luciano se manteve próximo, observando que Leonardo não derramava uma lágrima e mantinha as "mãos coladas na coxa".

Conforme revelado no podcast, o velório de Kaianne Bezerra, foi marcado por uma cena que não era apenas de dor familiar, mas de uma intensa e silenciosa investigação paralela.

O blefe

Em um dos trechos do episódio 1 da terceira temporada de Sigilo Quebrado, o tio de Kaianne afirma que se aproximou de Leonardo e disse que tinha "amigos" da investigação que estavam "na cola dos vagabundos". Quando Luciano mencionou a Coin (Coordenadoria de Inteligência da Secretaria da Segurança Pública), Leonardo "travou" e ficou nervoso, perguntando quem eram os amigos dele.

Ao ver Leonardo iniciar um choro forçado na presença de amigos, Luciano o confrontou diretamente, chamando-o de "covarde" antes de ser contido pela irmã. Esse foi um dos pontos altos do primeiro episódio da 3ª temporada.

O podcast também trouxe a informação inédita que essa discussão foi filmada por um investigador, que estava no velório, de forma discreta, acompanhando as atitudes do viúvo.

O delegado Ricardo Savoldi, da Delegacia Metropolitana de Aquiraz, revelou que enviou um policial civil ao velório com a instrução: "vá para o velório e foca nele."

O policial acompanhou o ocorrido de perto e relatou o comportamento estranho de Leonardo e a tensão familiar. Para a Polícia, a desconfiança não se limitava à família.

Ao monitorar as redes sociais, os investigadores descobriram que "70% dos comentários" nas postagens sobre o caso apontavam para a necessidade de investigar o marido.

Com a investigação ganhando força e o foco se voltando para Leonardo, as "peças que não se encaixavam" no latrocínio inicial, como o closet intacto, o carro abandonado a 200 metros da casa, e as incoerências no depoimento de Leonardo, passaram a ser analisadas sob uma nova luz.

Esses e outros detalhes você acompanha na 3ª temporada de Sigilo Quebrado. O podcast já está disponível em todos os agregadores de podcast e no YouTube do Diário do Nordeste.

Serviço:

Podcast Sigilo Quebrado - 3ª Temporada: Sol Nascente  
Onde ouvir: Disponível em todas as plataformas digitais.  
Produção, entrevistas, roteiro e apresentação: Emerson Rodrigues 

OUÇA O EPISÓDIO NO SEU TOCADOR DE PODCAST PREFERIDO:

Spotify

Amazon

Apple

Deezer

Google Podcasts

YouTube

