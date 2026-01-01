Diário do Nordeste
Suspeita de promover grupo criminoso nas redes sociais em Quixadá (CE) é presa em flagrante

Mulher tem 28 anos e foi autuada com base na lei que pune ações de organizações criminosas.

Redação producaodiario@svm.com.br
Segurança
Na imagem, um agente da Polícia Civil de costas em primeiro plano, em frente a uma viatura policial. O agente veste uma camiseta preta com a inscrição
Legenda: Polícia Civil iniciou investigações a partir da tentativa de identificar a pessoa responsável por um perfil nas redes sociais.
Foto: Divulgação/PCCE.

Foi presa em flagrante na última terça-feira (30) uma mulher de 28 anos suspeita de promover um grupo criminoso nas redes sociais. O flagrante aconteceu em Quixadá, no Sertão Central cearense, onde as ações ilegais eram realizadas.

A Polícia Civil iniciou as investigações a partir da tentativa de identificar a pessoa responsável por um perfil nas redes sociais. A conta era utilizada para divulgação de conteúdos relacionados à promoção de um grupo criminoso

A partir da prisão da mulher, também foi apreendido um aparelho celular. O dispositivo servirá como ferramenta para continuidade das investigações e elucidar os demais autores das postagens criminosas na internet.

A mulher foi autuada com base na lei que pune as ações das organizações criminosas, sobre crimes relacionados à promoção, constituição, financiamento ou integrar grupo criminoso.

