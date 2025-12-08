Podcast 'Sigilo Quebrado' estreia nova temporada com bastidores da investigação do Caso Kaianne

Uma noite tranquila em um condomínio no Loteamento Sol Nascente, em Aquiraz, na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF), transformada em cenário de terror. O que parecia ser um assalto violento que terminou na morte da contadora Kaianne Bezerra Lima Chaves, de 35 anos, logo se revelou uma trama complexa de ganância e traição. Esta é a história que guia a terceira temporada do podcast Sigilo Quebrado, intitulada "Sol Nascente", que estreia nesta segunda-feira (8).

O caso, ocorrido em 26 de agosto de 2023, chocou o Ceará. Inicialmente, a Polícia Civil lidava com a teoria de um latrocínio (roubo com resultado morte). Leonardo Nascimento Chaves, marido da vítima e professor concursado do Estado, era o único sobrevivente, alegando ter sido rendido enquanto regava plantas na calçada.

No entanto, a nova temporada do podcast mergulha nos documentos do processo e traz entrevistas que mostram como essa versão começou a desmoronar horas após o crime.

A desconfiança da família

Um dos depoimentos presentes nesta temporada é o de Luciano Moura, tio de Kaianne. Em entrevista ao podcast, ele relata como percebeu inconsistências no comportamento de Leonardo ainda durante o velório.

"Ele não chorava. E toda a vida, toda hora, o momento que ele falava do ocorrido, ele só falava dele. Em momento nenhum ele falou dela que morreu", relata Luciano em um dos e episódios.

Brenda Bezerra, irmã da vítima, também quebra o silêncio e detalha o impacto de descobrir que o "irmão" que a família acolheu era, na verdade, o principal suspeito. "A gente nem duvidou da pessoa, só caiu a ficha", desabafa Brenda sobre o momento da prisão.

A mãe de Kaianne, Luciana Bezerra, também falou emocionada sobre o legado deixado pela filha. “

Tecnologia contra o crime

A temporada "Sol Nascente" detalha minuciosamente o trabalho da Polícia Civil que desmontou o álibi de Leonardo Chaves. O delegado Ricardo Savoldi, titular da Delegacia Metropolitana de Aquiraz, narra passo a passo como o uso da tecnologia e outras técnicas de investigação foram cruciais para elucidar o crime.

A produção ouviu também os advogados assistentes de acusação, Fernanda Melo e Jader Aldrin, que ajudam a montar o quebra-cabeça jurídico e financeiro por trás do feminicídio. A motivação, segundo a denúncia do Ministério Público do Ceará (MPCE), envolvia dívidas e apólices de seguro de vida em que Leonardo figurava como beneficiário.

A defesa dos réus foi procurada, mas não responderam até a publicação desta matéria. O espaço segue aberto para futuras manifestações.

Os dois primeiros episódios da 3ª temporada de Sigilo Quebrado: Sol Nascente estarão disponíveis no dia 8 de dezembro nas principais plataformas de áudio (Spotify, Deezer, Apple Podcasts e Amazon Music) e no YouTube do Diário do Nordeste.

Serviço:

Podcast Sigilo Quebrado - 3ª Temporada: Sol Nascente

Onde ouvir: Disponível em todas as plataformas digitais.

Produção e apresentação: Emerson Rodrigues

