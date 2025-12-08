Diário do Nordeste
Podcast 'Sigilo Quebrado' estreia nova temporada com bastidores da investigação do Caso Kaianne

Em cinco episódios, a série 'Sol Nascente' detalha como a tecnologia, a desconfiança da família e um brilhante trabalho policial derrubaram o álibi do marido da vítima em Aquiraz.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
Segurança
podcast sigilo quebrado, caso kaianne.
Legenda: O primeiro episódio já está no ar.
Foto: Unidade de Arte/SVM

Uma noite tranquila em um condomínio no Loteamento Sol Nascente, em Aquiraz, na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF), transformada em cenário de terror. O que parecia ser um assalto violento que terminou na morte da contadora Kaianne Bezerra Lima Chaves, de 35 anos, logo se revelou uma trama complexa de ganância e traição. Esta é a história que guia a terceira temporada do podcast Sigilo Quebrado, intitulada "Sol Nascente", que estreia nesta segunda-feira (8). 

O caso, ocorrido em 26 de agosto de 2023, chocou o Ceará. Inicialmente, a Polícia Civil lidava com a teoria de um latrocínio (roubo com resultado morte). Leonardo Nascimento Chaves, marido da vítima e professor concursado do Estado, era o único sobrevivente, alegando ter sido rendido enquanto regava plantas na calçada. 

No entanto, a nova temporada do podcast mergulha nos documentos do processo e traz entrevistas que mostram como essa versão começou a desmoronar horas após o crime. 

A desconfiança da família 

Um dos depoimentos presentes nesta temporada é o de Luciano Moura, tio de Kaianne. Em entrevista ao podcast, ele relata como percebeu inconsistências no comportamento de Leonardo ainda durante o velório. 

"Ele não chorava. E toda a vida, toda hora, o momento que ele falava do ocorrido, ele só falava dele. Em momento nenhum ele falou dela que morreu", relata Luciano em um dos e episódios.   

Brenda Bezerra, irmã da vítima, também quebra o silêncio e detalha o impacto de descobrir que o "irmão" que a família acolheu era, na verdade, o principal suspeito. "A gente nem duvidou da pessoa, só caiu a ficha", desabafa Brenda sobre o momento da prisão. 

A mãe de Kaianne, Luciana Bezerra, também falou emocionada sobre o legado deixado pela filha. “ 

Tecnologia contra o crime 

A temporada "Sol Nascente" detalha minuciosamente o trabalho da Polícia Civil que desmontou o álibi de Leonardo Chaves. O delegado Ricardo Savoldi, titular da Delegacia Metropolitana de Aquiraz, narra passo a passo como o uso da tecnologia e outras técnicas de investigação foram cruciais para elucidar o crime. 

A produção ouviu também os advogados assistentes de acusação, Fernanda Melo e Jader Aldrin, que ajudam a montar o quebra-cabeça jurídico e financeiro por trás do feminicídio. A motivação, segundo a denúncia do Ministério Público do Ceará (MPCE), envolvia dívidas e apólices de seguro de vida em que Leonardo figurava como beneficiário. 

A defesa dos réus foi procurada, mas não responderam até a publicação desta matéria. O espaço segue aberto para futuras manifestações.  

Os dois primeiros episódios da 3ª temporada de Sigilo Quebrado: Sol Nascente estarão disponíveis no dia 8 de dezembro nas principais plataformas de áudio (Spotify, Deezer, Apple Podcasts e Amazon Music) e no YouTube do Diário do Nordeste. 

Serviço:

  • Podcast Sigilo Quebrado - 3ª Temporada: Sol Nascente  
  • Onde ouvir: Disponível em todas as plataformas digitais.  
  • Produção e apresentação: Emerson Rodrigues 

OUÇA UM NOVO EPISÓDIO A CADA SEGUNDA-FEIRA, NO SEU TOCADOR DE PODCAST PREFERIDO:

Spotify

Amazon

Apple

Deezer

Google Podcasts

YouTube

