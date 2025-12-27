Homem morre após ser atingido por árvore em Meruoca (CE)

Um homem de 34 anos morreu, na zona rural de Meruoca, após ser atingido por uma árvore de tronco largo, que tombou durante o processo de extração do solo. O óbito aconteceu na manhã deste sábado (27).

Segundo o prefeito da cidade, Herton Alvez, a vítima fazia o corte de um cajueiro quando o acidente aconteceu.

As informações preliminares indicam que ele estava acompanhado de outras pessoas, que teriam o alertado da iminente queda da árvore. O homem, contudo, não conseguiu se esquivar a tempo.

A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) informou, por meio de nota, que a Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE) investiga as circunstâncias da morte.

“Equipes da Polícia Militar do Ceará (PMCE), do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Ceará (CBMCE) e da Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) estiveram no local. O caso está a cargo da Delegacia de Polícia Civil de Massapê”, complementou o órgão.