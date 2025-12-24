Tunisiano que desembarcou em Fortaleza está desaparecido

Um turista da Tunísia (país localizado no Norte da África), que desembarcou em Fortaleza, está desaparecido desde o último sábado (20). Ele é procurado pela Polícia Civil do Ceará (PCCE).

A fotografia de Mohamed Amine Hammami, de 23 anos, foi publicada nas redes sociais, no perfil "Desaparecidos DHPP-CE", da 12ª Delegacia do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), da Polícia Civil - que investiga desaparecimentos.

Conforme a publicação, Mohamed Hammami foi visto pela última vez no dia 20 de dezembro deste ano, no bairro Aeroporto, em Fortaleza. Já se passaram quatro dias.

A reportagem apurou que esse foi o dia que o tunisiano chegou a Fortaleza e, desde então, perdeu contato com familiares. A Polícia Internacional (Interpol) entrou em contato com a Polícia Civil do Ceará.

Como estão as investigações?

Em nota enviada na manhã desta quarta (24), a Polícia Civil informou que a 12ª Delegacia do DHPP e a Delegacia do Aeroporto da Polícia Federal (PF) atuam em conjunto na investigação do caso.

Segundo a PCCE, os investigadores "estão, neste momento, em diligências para apurar as circunstâncias de um desaparecimento de um estrangeiro, de 23 anos, que foi visto pela última vez, nesse sábado (20), no bairro Aeroporto, na Área Integrada de Segurança 5 (AIS 5) do Ceará".

"O fato foi comunicado por meio de um Boletim de Ocorrência (BO). Diligências seguem até a localização da vítima", completou.

A Polícia Civil ressaltou que "a população pode contribuir com as investigações repassando informações que auxiliem os trabalhos policiais". O sigilo e o anonimato são garantidos.

Confira os canais de denúncia: