Suspeito é preso na praia da Barra do Ceará com chave de carro furtado na cintura
Homem foi autuado pela prática de furto de veículo.
Um homem de 27 anos, não identificado formalmente pela Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Estado do Ceará, foi preso em uma barraca de praia na Barra do Ceará, no domingo (22), suspeito de furtar um carro.
O furto foi registrado na manhã do domingo, quando as vítimas acionaram a polícia por meio do número da Ciops, o 190.
Após a denúncia, o suspeito foi identificado e o veículo foi localizado. O homem foi encontrado com a chave do veículo na cintura, de acordo com os agentes.
O indivíduo foi conduzido pelos policiais militares, junto ao veículo, até o 10º Distrito Policial (10º DP).
Ele foi autuado pela prática de furto de veículo na unidade local da Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE) e colocado à disposição da Justiça.
O caso foi transferido e as investigações seguem pela Delegacia de Roubos e Furtos de Veículos (DRFV), unidade especializada.
A ação da Polícia Militar do Ceará (PMCE) contou com o apoio dos operadores do Núcleo de Videomonitoramento (Nuvid) da Coordenadoria Integrada de Operações de Segurança (Ciops).