Suspeito é preso na praia da Barra do Ceará com chave de carro furtado na cintura

Um homem de 27 anos, não identificado formalmente pela Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Estado do Ceará, foi preso em uma barraca de praia na Barra do Ceará, no domingo (22), suspeito de furtar um carro.

O furto foi registrado na manhã do domingo, quando as vítimas acionaram a polícia por meio do número da Ciops, o 190.

Após a denúncia, o suspeito foi identificado e o veículo foi localizado. O homem foi encontrado com a chave do veículo na cintura, de acordo com os agentes.

O indivíduo foi conduzido pelos policiais militares, junto ao veículo, até o 10º Distrito Policial (10º DP).

Ele foi autuado pela prática de furto de veículo na unidade local da Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE) e colocado à disposição da Justiça.

O caso foi transferido e as investigações seguem pela Delegacia de Roubos e Furtos de Veículos (DRFV), unidade especializada.

A ação da Polícia Militar do Ceará (PMCE) contou com o apoio dos operadores do Núcleo de Videomonitoramento (Nuvid) da Coordenadoria Integrada de Operações de Segurança (Ciops).