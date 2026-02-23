Diário do Nordeste
Suspeito é preso na praia da Barra do Ceará com chave de carro furtado na cintura

Homem foi autuado pela prática de furto de veículo.

Redação producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 20:55)
Segurança
Registro do momento em que suspeito é preso em praia da Barra do Ceará com chave carro furtado na cintura.
Legenda: Furto foi registrado na manhã de domingo (22).
Foto: SSPDS.

Um homem de 27 anos, não identificado formalmente pela Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Estado do Ceará, foi preso em uma barraca de praia na Barra do Ceará, no domingo (22), suspeito de furtar um carro.

VEJA VÍDEO:

O furto foi registrado na manhã do domingo, quando as vítimas acionaram a polícia por meio do número da Ciops, o 190. 

Após a denúncia, o suspeito foi identificado e o veículo foi localizado. O homem foi encontrado com a chave do veículo na cintura, de acordo com os agentes.

O indivíduo foi conduzido pelos policiais militares, junto ao veículo, até o 10º Distrito Policial (10º DP).

Ele foi autuado pela prática de furto de veículo na unidade local da Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE) e colocado à disposição da Justiça. 

O caso foi transferido e as investigações seguem pela Delegacia de Roubos e Furtos de Veículos (DRFV), unidade especializada.

A ação da Polícia Militar do Ceará (PMCE) contou com o apoio dos operadores do Núcleo de Videomonitoramento (Nuvid) da Coordenadoria Integrada de Operações de Segurança (Ciops).

Registro do momento em que suspeito é preso em praia da Barra do Ceará com chave carro furtado na cintura.
