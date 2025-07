A Polícia Militar do Ceará (PMCE) apreendeu uma dupla suspeita de manter um motorista de aplicativo como refém no porta-malas do próprio carro. A ação ocorreu na noite do último sábado (26), em um cruzamento do bairro Jacarecanga, em Fortaleza.

O que aconteceu

Segundo a Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), equipes do Núcleo de Videomonitoramento (Nuvid) receberam a informação de que um veículo circulava pela região com uma pessoa no porta-malas. Em seguida, com apoio do sistema Agilis, localizaram o automóvel e acionaram os agentes militares.

Nas imagens capturadas pelo sistema de videomonitoramento, e fornecidas pela Pasta, é possível ver os policiais militares descendo da viatura e abordando a dupla, que estava no controle do carro. Ao verem os agentes, os suspeitos saem do veículo e se deitam, enquanto o motorista abre o porta-malas e corre para longe da cena.

Veja o vídeo da abordagem

Veja também Segurança Policial militar e técnica de enfermagem morrem em colisão entre moto e caminhão na CE-166 Segurança Mulher morre e outra fica ferida após acidente de moto em Pacatuba, no Ceará

Polícia identifica os suspeitos

Os suspeitos foram identificados como dois jovens, um de 17 anos e outro de 18. Junto deles, foi encontrada uma pistola falsa, que foi apreendida.

Conforme informado pela SSPDS, o adolescente responde por três atos infracionais análogos ao crime de roubo. Já o adulto, possui atos infracionais por porte irregular de arma de fogo e roubo, crime cometido quando era menor de idade.

A dupla foi apresentada na Delegacia da Criança e do Adolescente (DCA) junto da pistola falsa. O adulto foi autuado por roubo com restrição de liberdade e corrupção de menor, enquanto o adolescente foi registrado com um ato infracional análogo ao crime de roubo com restrição de liberdade

A Polícia colocou os suspeitos à disposição da Justiça e as investigações ficarão a cargo do 6º Distrito Policial (6º DP).