Família cearense morre em acidente na Bahia durante viagem para festas de fim de ano

Uma família natural de Acopiara, no centro-sul do Ceará, foi vítima de um grave acidente de trânsito enquanto viajava de São Paulo para o Ceará, onde pretendia passar as festas de fim de ano com parentes.

Segundo informações da TV Verdes Mares, o veículo deles colidiu de frente com um caminhão em trecho da BR-116, nas proximidades do município de Cândido Sales (BA).

Morreram no local o pai, Hélio da Silva, de 46 anos, a mãe, Iriza Silva, de 44 anos, e um dos filhos do casal. Uma segunda herdeira do casal sobreviveu.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) foi responsável por atender a ocorrência. A reportagem entrou em contato com o órgão para obter mais detalhes e aguarda posicionamento.

Sobrevivente segue internada

Maria Eduarda, outra filha do casal que sobreviveu ao acidente, foi socorrida em estado grave. Inicialmente, ela foi levada para atendimento médico na região e, atualmente, permanece internada no Hospital Geral de Vitória da Conquista.

Uma familiar dos cearenses informou à emissora de TV que os corpos já foram liberados pelas autoridades e devem ser transportados para Acopiara na segunda-feira (22), após a conclusão dos procedimentos médicos relacionados à filha sobrevivente.

O sepultamento também deve ocorrer na cidade cearense.