Turista gaúcha é presa por injúria racial contra comerciante na Bahia

Uma turista do Rio Grande do Sul foi presa suspeita de praticar injúria racial contra uma comerciante que trabalhava no Pelourinho, em Salvador. O caso ocorreu na última quarta-feira (21) durante um evento gratuito que acontecia no local.

Identificada como Gisele Madrid Spencer Cesar, de 50 anos, a mulher teria proferido ofensas de cunho racial contra a trabalhadora e, em seguida, cuspido na vítima. As informações são da TV Bahia, afiliada da Globo.

Em entrevista à emissora, a vítima, identificada como Hanna, afirmou que cumpria expediente no bar do evento quando foi atacada.

"Eu fiz uma venda e retirei o balde um cliente. No momento que eu passei, ela falou: 'Vai mais um lixo'. Eu questionei e ela reafirmou que eu era um lixo e deu uma 'escarrada' em mim. Ela correu e eu perdi ela de vista. Ela teve problemas com outras pessoas e o segurança estava tentando tirar ela do evento", contou a mulher.

Prisão

No episódio, a suposta agressora teria gritado: "Eu sou branca". A vítima também deu detalhes do momento em que a polícia capturou a mulher.

"O policial queria que fôssemos para a delegacia na mesma viatura, mas eu disse que eu não iria porque se fosse o contrário, eu estaria no porta-malas e ainda sairia algemada. Eles tiveram toda a paciência do mundo e ela saiu no tempo dela. Ela ficou se coçando e dizendo que aquele lugar não era para ela", afirmou.

A prisão foi realizada pela Delegacia Especializada de Combate ao Racismo e à Intolerância Religiosa (Decrin). A suspeita ainda teria solicitado atendimento exclusivo por um delegado de pele branca, reforçando o preconceito de cunho racial.

Gisele Madrid Spencer Cesar permanece sob custódia e está à disposição da Justiça.