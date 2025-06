Miss morta por humorista é sepultada na Bahia no dia em que faria 24 anos

Acontece, nesta sexta-feira (13), em Paulo Afonso, na Bahia, o sepultamento da miss Raissa Suellen Ferreira da Silva, morta após ser atraída para o Paraná por uma falsa proposta de trabalho. Raissa estava desaparecida desde o dia 2 deste mês. O corpo da modelo foi encontrado sete dias depois, após o humorista Marcelo Alves, amigo da família, confessar o assassinato.

O sepultamento acontece no dia em que Raissa completaria 24 anos, de acordo com informações de portais locais. A chegada do corpo da modelo, nessa quinta-feira (12), foi marcada por gritos de "justiça" de uma multidão.

Veja também País Criança salva mãe de violência doméstica após conseguir ligar para a Polícia, em SP País Criança de 3 anos morre atropelada ao sair correndo para rua em SP; família alega negligência médica

Crime de feminicídio premeditado

A polícia investiga o caso como feminicídio, com indícios de que o crime foi premeditado. Provas indicam inconsistências, e exames sugerem que Raissa pode ter sido dopada antes do assassinato, de acordo com informação da delegada Aline Manzatto ao g1.

Marcelo Alves teria atraído Raissa com uma falsa proposta de emprego, planejando um encontro sob o pretexto de levá-la a Sorocaba (SP). Durante o encontro, ele confessou ter sentimentos por ela, mas, ao ser rejeitado, cometeu o assassinato.

Alves está preso desde segunda-feira (9), e a defesa nega a premeditação do crime, alegando que ele agiu sob "violenta emoção".