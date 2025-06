Criança de 3 anos morre atropelada ao sair correndo para rua em SP; família alega negligência médica

Um menino de três anos morreu nessa terça-feira (10), poucos dias após ser atropelado em uma rua da zona leste de São Paulo. A família de Henry Trevinio Souza alega que a criança demorou a receber atendimento hospitalar adequado e que, por isso, os médicos não conseguiram estancar uma hemorragia intracraniana a tempo de salvá-la.

O atropelamento aconteceu na última sexta-feira (6), na Rua Forte dos Reis Magos. Henry estava com o pai, Aquiles Souza Santos, em um bar, quando teria corrido para a rua e sido atingida pelo veículo.

À Polícia, Aquiles disse que estava observando o filho brincar quando se virou para mudar uma música e, de repente, ouviu pessoas gritando, desesperadas.

Segundo o G1, o motorista do carro parou para prestar socorro à criança e levou ela e o pai até a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da região. De lá, Henry foi transferido para o Hospital Geral de São Mateus. Contudo, ao chegar, a família foi avisada que o equipamento de tomografia estava quebrado e que não havia neurocirurgião na unidade.

Demora no atendimento

Somente cinco horas depois, o hospital informou aos familiares que havia uma vaga no Hospital Santa Marcelina de Itaquera para tratar a criança. A ambulância com um médico para acompanhar a transferência do menino chegou às 10 horas da manhã seguinte, no sábado (7).

Henry foi operado naquela mesma noite, por volta de 19 horas. No entanto, a família acredita que a demora de mais de 24 horas no atendimento contribuiu para que os médicos não conseguissem estancar uma hemorragia no cérebro do garoto, que evoluiu para morte encefálica.

Hospital alega que menino foi 'prontamente atendido'

Ao G1, o Hospital Santa Marcelina informa que Henry foi "prontamente atendido pela equipe de pediatria", tão logo deu entrada na unidade, "sendo posteriormente avaliado pelas especialidades de cirurgia geral e neurocirurgia".

"Após a realização dos exames de urgência, as equipes médicas indicaram a necessidade de procedimento cirúrgico", acrescentou a nota.