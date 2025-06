Argentina é atropelada no RS e motorista arrasta corpo preso ao carro por quase 3 km

Uma argentina de 22 anos morreu na madrugada desse domingo (8), em uma estrada no Rio Grande do Sul, após ser atropelada e arrastada por um carro por quase três quilômetros. O caso foi registrado na rodovia estadual RS-344, entre os municípios de Santo Ângelo e Giruá.

Segundo o Metrópoles, o motorista trafegava pela pista por volta das 3h30min e estava acompanhado de uma mulher. Os dois disseram que perceberam o baque da colisão, mas acreditavam que haviam atropelado um animal e não pararam, de imediato, o carro.

À Polícia Civil do Rio Grande do Sul, o condutor afirmou ainda que, por causa do horário, teve medo, e decidiu não frear o veículo. A presença da argentina foi notada apenas quando, próximo de casa, a passageira viu uma perna pendurada sobre o vidro traseiro do carro.

"Temos convicção de que a morte ocorreu em decorrência do acidente de trânsito", disse ao Metrópoles a delegada Elaine Maria da Silva, responsável pelo inquérito.

Motorista se recusou a fazer o teste do 'bafômetro'

Quando se deu conta do ocorrido, o motorista, que não teve sua identidade revelada, acionou a Brigada Militar e se apresentou a uma delegacia da região. No entanto, ele se recusou a fazer o teste do etilômetro — conhecido como teste do "bafômetro", que identifica a presença de álcool no sangue do condutor.

O caso foi registrado como homicídio culposo e o motorista foi liberado. Ele deve responder em liberdade.

Vítima trabalhava em uma casa noturna

A jovem argentina trabalhava há cerca de duas semanas em uma casa noturna às margens da rodovia RS-344. No momento em que ela foi atropelada, vestia apenas uma blusa e um par de meias.

Familiares dela farão o reconhecimento e a liberação do corpo. O caso segue em investigação.