Técnico de instalação de energia solar morre atropelado após carro colidir com moto em Eusébio

O jovem Raimundo Erivaldo Pereira de Sousa, 23, morreu atropelado por um carro dirigido por um médico após o veículo colidir com a motocicleta que ele utilizava para ir trabalhar em Eusébio, na Grande Fortaleza, na tarde dessa terça-feira (27). Ele era técnico de instalação de uma empresa de energia solar e estava na moto com um colega, que também foi atingido no acidente, sobreviveu e foi levado a uma unidade de saúde.

Antonio Iranilso foi hospitalizado no Instituto Doutor José Frota (IJF) e recebeu alta na madrugada desta quarta-feira (28). Conforme Alberi Félix, dono da empresa Agilis Solar, onde as vítimas trabalhavam, a dupla estava indo instalar placas em um condomínio de luxo em Eusébio.

Legenda: Acidente ocorreu em Eusébio, e quem dirigia o carro que bateu no motociclista era um médico Foto: Reprodução

Conforme testemunhas, o médico que bateu na moto ficou no local do acidente e chegou a fazer teste do bafômetro, que deu negativo. O Diário do Nordeste entrou em contato com o profissional por telefone, e ele não quis dar declarações sobre o caso.

Em nota, a Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) informou que o acidente ocorreu quando o motorista do carro colidiu na motocicleta da vítima após uma ultrapassagem.

"Equipes da Batalhão de Polícia de Trânsito Urbano e Rodoviário Estadual (BPRE) da Polícia Militar do Ceará (PMCE) e da Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) foram acionadas para a ocorrência", informou a pasta. O caso será investigado pela delegacia da Delegacia Metropolitana de Eusébio.

Veja também Segurança Latrocínio no Cumbuco: trio é condenado a 106 anos de prisão por matar amapaense e balear inglês Segurança Golpe do falso advogado: suspeitos de participação em esquema criminoso são presos no Ceará Segurança Três suspeitos morrem e sete armas de fogo são apreendidas em ação da Polícia Militar em Caucaia

Velório

O velório de Raimundo acontece nesta quarta-feira (28) em Itapipoca, na localidade de Ingá, onde ele morava com a esposa. Iranilso também morava em Itapipoca e já está no Município para o velório do colega e para iniciar sua recuperação.

"Ele era uma pessoa muito maravilhosa e um funcionário exemplar. Uma perda muito grande como pessoa e como profissional", definiu Alberi, chefe de Raimundo Erivaldo.

Empresa em luto

A empresa Agili Solar, onde Raimundo trabalhava, publicou uma nota de pesar. Segundo o proprietário do empreendimento, eles cuidaram de todos os trâmites pós-acidente, como o traslado do corpo e arranjos de velório.

"Nossas condolências aos familiares e amigos por essa perda irreparável. Grande guerreiro, excelente funcionário e amigo. Eterno Gabigol", diz texto.