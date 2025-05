Golpe do falso advogado: suspeitos de participação em esquema criminoso são presos no Ceará

A Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE) prendeu oito pessoas suspeitas de participação no golpe do falso advogado, esquema em que criminosos se passavam por advogados para obter dinheiro dos contratantes.

As prisões aconteceram, nesta terça-feira (27), nas cidades de Fortaleza, Maracanaú, Cruz e Jardim. Com o grupo, foram apreendidos aparelhos celulares, que serão periciados e auxiliarão no desdobramento das investigações.

Entre os presos, estão sete homens e uma mulher, com idades entre 19 e 64 anos. Segundo investigação da Delegacia de Defraudações e Falsificações (DDF), os suspeitos eram responsáveis por movimentar as transferências de valores recebidos das vítimas.

Como funcionava o golpe?

Ainda conforme a PC-CE, o grupo tinha acesso às informações de processos existentes na Justiça, como o nome do beneficiário, o tipo da causa e o advogado que representava os interesses. Eles utilizam indevidamente o nome e a imagem dos profissionais em aplicativos de conversa, e informavam às vítimas sobre a necessidade do envio de dinheiro para cobrir pendências cartorárias dos processos.

As vítimas enviavam o dinheiro, acreditando na promessa do falso advogado, e ficaram no prejuízo, conforme a Polícia.

A Ordem dos Advogados do Brasil do Ceará (OAB-CE) acompanhou as investigações.

Os oito suspeitos presos agora estão à disposição da Justiça.