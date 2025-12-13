TJCE exonera servidora suspeita de aumentar em até 50% o próprio salário

O Tribunal de Justiça do Ceará (TJCE) exonerou uma servidora suspeita de aumentar, em até 50%, o valor do próprio salário. A funcionária teria utilizado, sem autorização, a senha de um colega de profissão para acessar o sistema interno do tribunal e aumentar o valor da remuneração pessoal.

Após tomar ciência da situação, o TJCE levou o caso ao Ministério Público para que se iniciasse uma investigação. Ela foi denunciada pelo MPCE na última quinta-feira (11) pelo crime de peculato.

O Código Penal Brasileiro configura crime de peculato como "conduta do funcionário público que desvia, em proveito próprio ou alheio, bem móvel de que tem a posse em razão do cargo".

Conforme informações divulgadas pelo MPCE, o crime aconteceu entre janeiro e abril de 2023, resultando em um prejuízo de R$ 22.614,67 aos cofres do TJCE.

O procurador de Justiça Igor Pinheiro, responsável pela denúncia do MPCE, também solicitou o acréscimo de 1/3 da pena final, em virtude da acusada estar atuando, à época, como servidora comissionada.

Caso condenada, Louyse terá ainda que devolver todo o valor desviado ao TJCE.