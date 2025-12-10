Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Mais 13 PMs acusados de proteger traficantes em troca de propina são soltos no Ceará

A Justiça impôs proibição dos denunciados exercerem policiamento ostensivo por 90 dias.

Escrito por
Redação seguranca@svm.com.br
Segurança
imagens do mpce da operacao que investiga pms por corrupcao em comunidade em fortaleza.
Legenda: A acusação diz que os PMs só entravam na comunidade para receber a 'propina'.
Foto: Reprodução.

A Justiça do Ceará relaxou as prisões de mais 13 policiais militares acusados de participar de um suposto esquema de proteção a traficantes na região da Grande Messejana, em troca de propina. O juiz da Vara da Auditoria Militar do Tribunal de Justiça do Ceará (TJCE) concedeu liberdade provisória aos denunciados informando que houve "excesso de prazo para a formação de culpa".

Foram beneficiados com o relaxamento os PMs: sargentos Raimundo Gleison Ferreira Barbosa, Marcondes de Oliveira Braga, Márcio Xavier Moreno e Flauber Pereira Assunção; soldados Dalite Paulo Maia Pinheiro, Airton Uchoa de Sousa Pereira, Thiago Monteiro da Costa e Alexsandro Barbosa Matias; cabos Alisson Pinto Silva, Roberto Montenegro da Cunha Neto, Tiago Daniel Martins Costa e José Dantes Barbosa Braga; e o subtenente José Marcello do Nascimento Santana.

Veja também

teaser image
Segurança

Quadrilha formada por PMs faturou até R$ 300 mil com extorsões a criminosos em Fortaleza

teaser image
Segurança

'Era um verdadeiro consórcio com traficantes', diz MP sobre PMs investigados por ligação com tráfico

Para eles ficou imposta a medida cautelar "consistente na proibição de exercer a atividade de policiamento ostensivo, devendo desempenhar funções no setor administrativo da Corporação PMCE, por 90 dias ou até ulterior deliberação". As defesas dos denunciados não foram localizadas pela reportagem e este espaço segue aberto para possíveis manifestações futuras.

"A prisão preventiva tem cunho instrumental, servindo ao processo penal como forma de garantir a manutenção da ordem pública, a regularidade da instrução criminal e a aplicação da lei penal. Portanto, comprovada sua necessidade, a decretação da custódia preventiva não importa prejulgamento da questão e nem viola o princípio constitucional da presunção de inocência, consoante reiteradamente têm decidido nossos tribunais"
Auditoria Militar do Estado do Ceará

Já nesta semana, o Diário do Nordeste noticiou que outro acusado no mesmo processo foi solto. O soldado Luan Alberto da Silva Lopes, assim como os demais, estava preso preventivamente há cerca de quatro meses em um esquema de corrupção e extorsão que atuaria nas comunidades do Pôr do Sol, no Coaçu e na Paupina.

AGENTES DENUNCIADOS

16 policiais foram presos e denunciados por promotores do Grupo de Atuação Especial de Combate às Organizações Criminosas (Gaeco), do Ministério Público do Ceará (MPCE), em maio deste ano. A denúncia foi recebida pela Vara da Auditoria Militar do Ceará e os agentes de segurança viraram réus, no último dia 2 de julho.

Policiais em viatura extorquindo dinheiro de traficantes
Legenda: Luan Alberto da Silva e colegas policiais são acusados de extorquir dinheiro enquanto faziam ronda.
Foto: Reprodução.

Conforme a denúncia do MPCE, "foi possível visualizar que o esquema criminoso em alusão tem como liderança a pessoa de Alisson Pinto Silva, que era o responsável por repassar as ordens a serem executadas pelos demais agentes que compõem o grupo investigado, atuando os outros membros como executores de seus comandos, a fim de obterem propina".

A organização criminosa mantinha um grupo no aplicativo WhatsApp, para conversar e articular os crimes. A liderança do cabo Alisson foi identificada pela troca de mensagens entre os investigados e por outros diálogos captados pelos investigadores.

Como exemplo, o Gaeco citou um diálogo em que o cabo Alisson faz questionamentos e orientações ao seu superior (conforme a patente militar) e comandante de uma viatura, o sargento Raimundo Gleison Ferreira Barbosa.

COMO OS MILITARES AGIAM

Um dos fatos relatados pelo MPCE na denúncia aconteceu no dia 22 de abril de 2023. Escutas colocadas pela Coordenadoria de Inteligência (Coin) da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Ceará (SSPDS), na viatura utilizada pela composição policial formada pelo sargento Raimundo Gleison Ferreira Barbosa, o cabo Alisson Pinto Silva e o soldado Alexsandro Barbosa Matias, captaram o trio falando que tinha que entrar em uma rua da Comunidade, às 20h14.

"Por meio das imagens captadas, é possível visualizar a VTR em deslocamento por volta das 20:15:38, e, por volta das 20:16:45, percebe-se que a VTR entra em uma rua mais estreita, e é nesse momento que é possível ouvir um dos policiais dizendo: 'Bora meu fi, quero sair fora daqui'", narrou o Ministério Público.

No minuto seguinte, às 20h17, "é possível ver um rapaz, vestindo uma bermuda escura, se aproximando da VTR ao lado do passageiro, momento em que o passageiro se desloca para próximo do vidro e é ouvida a seguinte frase: 'Bora meu fi, agilidade'. 

Nesse momento, é bastante provável que o indivíduo tenha feito o pagamento da 'cota' para dentro da viatura".

O modus operandi se repetiu uma semana depois, no dia 29 de abril. A composição policial era formada pelos mesmos três PMs, com o acréscimo do cabo José Dantes Barbosa Braga.

Os PMs teriam chegado pela região às 10h41, questionado a uma pessoa se "vai dar certo?" e saído. Às 10h52, os militares voltam ao local, e um deles diz "está vindo sem nada na mão". Seis minutos depois, uma nova abordagem, e um suspeito pede mais um tempo.

O pagamento de propina e o cometimento de outros crimes, pela organização criminosa, aconteceram entre o fim de 2022 e o dia da Operação Kleptonomos, deflagrada pelo Ministério Público do Ceará em 29 de julho deste ano. 

Os policiais militares cometeram os crimes durante o serviço policial, enquanto utilizavam fardas e viaturas da Polícia Militar, diz o MPCE. "Todos se utilizam das ameaças de execução dos serviços próprios do estado, no qual a ostensividade é intrínseca à Polícia Militar, para intimidar e prejudicar o tráfico, afirmando que ficarão no local trabalhando e impedindo a venda de droga caso não recebam os valores solicitados", apontou o Ministério Público.

 

 

Este conteúdo é útil para você?
Assuntos Relacionados
imagens do mpce da operacao que investiga pms por corrupcao em comunidade em fortaleza.
Segurança

Mais 13 PMs acusados de proteger traficantes em troca de propina são soltos no Ceará

A Justiça impôs proibição dos denunciados exercerem policiamento ostensivo por 90 dias.

Redação
Há 26 minutos
A imagem mostra viaturas da Polícia Civil e outros carros, em uma rua, próximo a prédios, durante uma operação policial no Ceará.
Segurança

Justiça nega suspensão de processo a CAC acusado de desviar armas para facção no CE

O Ministério Público do Ceará denunciou cinco homens por participação no esquema criminoso.

Messias Borges
Há 2 horas
Thiago Greenhalgh de Melo Braun.
Segurança

Motorista que matou entregador em Fortaleza já respondeu na Justiça por esfaquear jovem em festa

Caso aconteceu em 2016, quando Thiago Greenhalgh de Melo Braun tinha 17 anos.

Redação
09 de Dezembro de 2025
viatura pcce homens e moto levada do condominio.
Segurança

Policial civil invade casa de traficante no Porto das Dunas e atrapalha investigação da PF

A invasão aconteceu poucas horas após o traficante ser morto em Manaus.

Emanoela Campelo de Melo
09 de Dezembro de 2025
As imagens mostram um barco incendiado em alto mar e um homem branco, sem blusa, sendo preso por um policial civil, outro homem branco, com colete balístico.
Segurança

Chefe da facção TCP é preso por ordenar incêndio a barco no Interior do Ceará

O proprietário da embarcação teria se recusado a pagar uma taxa à organização criminosa.

Messias Borges
09 de Dezembro de 2025
Parceiros das 'ladras do beach tennis' que furtavam joias na Beira-Mar são presos em Fortaleza
Segurança

Parceiros das 'ladras do beach tennis' que furtavam joias na Beira-Mar são presos em Fortaleza

Os homens deram apoio logístico no dia do crime.

Redação
09 de Dezembro de 2025
Policial segura arma. Imagem mostra apenas braços e mãos segurando a arma.
Segurança

Lista dos criminosos mais perigosos do Brasil tem sete procurados do Ceará; veja quem são

Cada Unidade da Federação indicou oito alvos prioritários.

Redação
09 de Dezembro de 2025
Fachada da Delegacia do Crato.
Segurança

Homem coloca fogo no próprio irmão no Crato, interior do Ceará

Os dois estavam bebendo na casa da mãe quando discutiram.

Redação
08 de Dezembro de 2025
Montagem mostra a foto do carro após o acidente e o condutor do veículo, que é um home branco.
Segurança

Motorista que matou entregador em Fortaleza já tinha dado perda total em outro carro

Thiago Greenhalgh de Melo Braun teve sua prisão em flagrante convertida em preventiva.

Redação
08 de Dezembro de 2025
Imagem de um policial militar fardado para matéria sobre morte de cachorro dentro de quartel.
Segurança

Cachorro é morto com tiro após morder policial dentro de quartel em Sobral

O agente foi encaminhado a uma unidade de saúde e recebeu a vacina antirrábica.

Redação
08 de Dezembro de 2025
A imagem mostra um barco, de cor branca, sendo incendiado em alto mar. A embarcação tem escrito 'Heloísa Martins. Camocim, Ceará'.
Segurança

Barco é incendiado após proprietário sofrer extorsão de facção no Ceará

A embarcação seria avaliada em mais de R$ 1 milhão.

Redação
08 de Dezembro de 2025
As fotos mostram um guarda-roupa de portas abertas e uma cama com o baú também aberto, com pertences pessoais revirados.
Segurança

Policiais são suspeitos de invadir e revirar casa de PM morta por companheiro policial no CE

A Controladoria Geral de Disciplina investiga o caso.

Redação
08 de Dezembro de 2025
15 metros de profundidade, luz e ar-condicionado: veja ‘bunker do crime’ no Iguape
Segurança

15 metros de profundidade, luz e ar-condicionado: veja ‘bunker do crime’ no Iguape

Dois suspeitos foram presos e mais de uma tonelada de drogas apreendida.

Emanoela Campelo de Melo
08 de Dezembro de 2025
Imagem mostra Thiago Greenhalgh de Melo Braun e carro destruído após a colisão.
Segurança

Motorista que matou entregador em Fortaleza portava seringas, ketamina e Viagra

Thiago Greenhalgh de Melo Braun passou por audiência de custódia e segue preso.

Redação
08 de Dezembro de 2025
Dispositivos eletrônicos, como um fone de ouvido minúsculo, e anotações em papel apreendidos em tentativa de fraude em concurso público para Guarda Municipal.
Segurança

Seis pessoas são presas por fraude em concurso em Tauá

Suspeitos foram apreendidos com ponto eletrônico, anotações de gabarito, smartwatches e aparelhos celulares.

Redação
08 de Dezembro de 2025
A imagem mostra um policial civil do DHPP, fardado, com balaclava e colete balístico, e uma viatura da Polícia Civil ao fundo.
Segurança

Idosa e irmã foram mortas em Fortaleza após testemunhar contra integrantes do Comando Vermelho

Um dos acusados pelo Ministério Público do Ceará foi morto em uma megaoperação no Rio de Janeiro.

Messias Borges
08 de Dezembro de 2025
Imagem dividida: à esquerda, grande apreensão de drogas e armas pela Polícia Civil do Ceará, com pacotes e armas em exibição; à direita, um buraco no chão revelando um esconderijo com mais entorpecentes.
Segurança

'Bunker' do tráfico: Polícia apreende quase 1 tonelada de drogas em Aquiraz

No local também foram encontradas armas e 600 munições.

Redação
08 de Dezembro de 2025
A imagem mostra um policial federal de costas, fardado e sentado em uma mesa, enquanto realiza uma busca em uma operação policial.
Segurança

Familiares de Marcola e PMs viram réus por lavagem de dinheiro do PCC no CE

Grupo já foi absolvido em outro processo, por integrar organização criminosa.

Messias Borges
08 de Dezembro de 2025
podcast sigilo quebrado, caso kaianne.
Segurança

Podcast 'Sigilo Quebrado' estreia nova temporada com bastidores da investigação do Caso Kaianne

Em cinco episódios, a série 'Sol Nascente' detalha como a tecnologia, a desconfiança da família e um brilhante trabalho policial derrubaram o álibi do marido da vítima em Aquiraz.

Redação
08 de Dezembro de 2025
Imagens de uma festa lotada em um espaço coberto, com várias pessoas em pé e mesas com garrafas e copos. O ambiente está movimentado e iluminado por luzes artificiais durante a noite.
Segurança

Duas pessoas são assassinadas e outras ficam feridas durante festa em Boa Viagem

Homens armados chegaram atirando durante uma festa na madrugada deste domingo (7).

Redação
07 de Dezembro de 2025