Mais 13 PMs acusados de proteger traficantes em troca de propina são soltos no Ceará

A Justiça do Ceará relaxou as prisões de mais 13 policiais militares acusados de participar de um suposto esquema de proteção a traficantes na região da Grande Messejana, em troca de propina. O juiz da Vara da Auditoria Militar do Tribunal de Justiça do Ceará (TJCE) concedeu liberdade provisória aos denunciados informando que houve "excesso de prazo para a formação de culpa".

Foram beneficiados com o relaxamento os PMs: sargentos Raimundo Gleison Ferreira Barbosa, Marcondes de Oliveira Braga, Márcio Xavier Moreno e Flauber Pereira Assunção; soldados Dalite Paulo Maia Pinheiro, Airton Uchoa de Sousa Pereira, Thiago Monteiro da Costa e Alexsandro Barbosa Matias; cabos Alisson Pinto Silva, Roberto Montenegro da Cunha Neto, Tiago Daniel Martins Costa e José Dantes Barbosa Braga; e o subtenente José Marcello do Nascimento Santana.

Veja também Segurança Quadrilha formada por PMs faturou até R$ 300 mil com extorsões a criminosos em Fortaleza Segurança 'Era um verdadeiro consórcio com traficantes', diz MP sobre PMs investigados por ligação com tráfico

Para eles ficou imposta a medida cautelar "consistente na proibição de exercer a atividade de policiamento ostensivo, devendo desempenhar funções no setor administrativo da Corporação PMCE, por 90 dias ou até ulterior deliberação". As defesas dos denunciados não foram localizadas pela reportagem e este espaço segue aberto para possíveis manifestações futuras.

"A prisão preventiva tem cunho instrumental, servindo ao processo penal como forma de garantir a manutenção da ordem pública, a regularidade da instrução criminal e a aplicação da lei penal. Portanto, comprovada sua necessidade, a decretação da custódia preventiva não importa prejulgamento da questão e nem viola o princípio constitucional da presunção de inocência, consoante reiteradamente têm decidido nossos tribunais" Auditoria Militar do Estado do Ceará

Já nesta semana, o Diário do Nordeste noticiou que outro acusado no mesmo processo foi solto. O soldado Luan Alberto da Silva Lopes, assim como os demais, estava preso preventivamente há cerca de quatro meses em um esquema de corrupção e extorsão que atuaria nas comunidades do Pôr do Sol, no Coaçu e na Paupina.

AGENTES DENUNCIADOS

16 policiais foram presos e denunciados por promotores do Grupo de Atuação Especial de Combate às Organizações Criminosas (Gaeco), do Ministério Público do Ceará (MPCE), em maio deste ano. A denúncia foi recebida pela Vara da Auditoria Militar do Ceará e os agentes de segurança viraram réus, no último dia 2 de julho.

Legenda: Luan Alberto da Silva e colegas policiais são acusados de extorquir dinheiro enquanto faziam ronda. Foto: Reprodução.

Conforme a denúncia do MPCE, "foi possível visualizar que o esquema criminoso em alusão tem como liderança a pessoa de Alisson Pinto Silva, que era o responsável por repassar as ordens a serem executadas pelos demais agentes que compõem o grupo investigado, atuando os outros membros como executores de seus comandos, a fim de obterem propina".

A organização criminosa mantinha um grupo no aplicativo WhatsApp, para conversar e articular os crimes. A liderança do cabo Alisson foi identificada pela troca de mensagens entre os investigados e por outros diálogos captados pelos investigadores.

Como exemplo, o Gaeco citou um diálogo em que o cabo Alisson faz questionamentos e orientações ao seu superior (conforme a patente militar) e comandante de uma viatura, o sargento Raimundo Gleison Ferreira Barbosa.

COMO OS MILITARES AGIAM

Um dos fatos relatados pelo MPCE na denúncia aconteceu no dia 22 de abril de 2023. Escutas colocadas pela Coordenadoria de Inteligência (Coin) da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Ceará (SSPDS), na viatura utilizada pela composição policial formada pelo sargento Raimundo Gleison Ferreira Barbosa, o cabo Alisson Pinto Silva e o soldado Alexsandro Barbosa Matias, captaram o trio falando que tinha que entrar em uma rua da Comunidade, às 20h14.

"Por meio das imagens captadas, é possível visualizar a VTR em deslocamento por volta das 20:15:38, e, por volta das 20:16:45, percebe-se que a VTR entra em uma rua mais estreita, e é nesse momento que é possível ouvir um dos policiais dizendo: 'Bora meu fi, quero sair fora daqui'", narrou o Ministério Público.

No minuto seguinte, às 20h17, "é possível ver um rapaz, vestindo uma bermuda escura, se aproximando da VTR ao lado do passageiro, momento em que o passageiro se desloca para próximo do vidro e é ouvida a seguinte frase: 'Bora meu fi, agilidade'.

Nesse momento, é bastante provável que o indivíduo tenha feito o pagamento da 'cota' para dentro da viatura".

O modus operandi se repetiu uma semana depois, no dia 29 de abril. A composição policial era formada pelos mesmos três PMs, com o acréscimo do cabo José Dantes Barbosa Braga.

Os PMs teriam chegado pela região às 10h41, questionado a uma pessoa se "vai dar certo?" e saído. Às 10h52, os militares voltam ao local, e um deles diz "está vindo sem nada na mão". Seis minutos depois, uma nova abordagem, e um suspeito pede mais um tempo.

O pagamento de propina e o cometimento de outros crimes, pela organização criminosa, aconteceram entre o fim de 2022 e o dia da Operação Kleptonomos, deflagrada pelo Ministério Público do Ceará em 29 de julho deste ano.

Os policiais militares cometeram os crimes durante o serviço policial, enquanto utilizavam fardas e viaturas da Polícia Militar, diz o MPCE. "Todos se utilizam das ameaças de execução dos serviços próprios do estado, no qual a ostensividade é intrínseca à Polícia Militar, para intimidar e prejudicar o tráfico, afirmando que ficarão no local trabalhando e impedindo a venda de droga caso não recebam os valores solicitados", apontou o Ministério Público.