Policiais federais e militares do Ceará destroem plantação de maconha na região de Pacoti

Os agentes identificaram cerca de 15 mil pés do entorpecente.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
Segurança
Plantação de Maconha em uma roça. Com plantas de porte médio.
Legenda: Roça foi cortada e incinerada pelos agentes.
Foto: Divulgação/PF.

A Polícia Federal, com apoio da Polícia Militar do Ceará e do Ciopaer, destruiu uma plantação de maconha de grandes proporções nos municípios de Mulungu e Pacoti, região serrana do Estado.

A operação ocorreu nesta quarta-feira (24) em uma roça que, segundo informações preliminares, teria entre 10 e 15 mil pés do entorpecente. 

Toda a plantação foi cortada e incinerada no próprio local. A ação representa uma descoberta inédita na região, tradicionalmente fora do eixo de cultivo da droga no Ceará.

Durante a operação, foram encontrados indícios de um laboratório para extração de óleo de haxixe, um concentrado derivado da planta de cannabis com alto teor de THC. 

Quarto com sacos de maconha. Local é pequeno e tem um ventilador voltado para os pés extraídos das plantas.
Legenda: Mateira apreendido foi destruído durante a operação.
Foto: Divulgação/PF.

Em nota enviada à imprensa, a PF reforçou que operações de erradicação visam reduzir a oferta de entorpecentes no mercado consumidor e combater o crime organizado associado ao tráfico de drogas, contribuindo para a diminuição da violência e a desarticulação de redes criminosas.

Ao todo, a ação contou com a atuação de cerca de 50 policiais federais e militares.

