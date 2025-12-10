Diário do Nordeste
Operação no Ceará mira grupo especializado no tráfico nacional e internacional

Organização enviava drogas do território cearense para outros estados e países.

Escrito por
Carol Melo carolina.melo@svm.com.br
Segurança
Agente da FICCO (Força Integrada de Combate ao Crime Organizado) do Pará visto de costas durante uma operação, vestindo colete tático e com arma na cintura, em ambiente interno.
Legenda: Investigações começaram após apreensão de entorpecentes enviados do Pará ao Ceará.
Foto: Divulgação/FICCO.

O núcleo de uma associação criminosa especializado em receber e enviar drogas, como cocaína e skunk, do Ceará a outros estados e países, é alvo de uma operação policial na manhã desta quarta-feira (10).  

Deflagrada pela Força Integrada de Combate ao Crime Organizado (Ficco/CE), voltada para sufocar financeira e operacionalmente o crime organizado, a ação "One Way Trip" cumpre sete mandados de busca e apreensão em território cearense neste dia. 

Na ocasião, ainda são executadas medidas cautelares de bloqueio de cerca de R$ 1 milhão em bens atribuídos à organização criminosa. 

O que aconteceu?

A investigação iniciou com a prisão, em flagrante, de uma transportadora de drogas que realizou o translado interestadual de aproximadamente 40 kg de skunk entre Belém e Fortaleza.

Com a avançar das investigações, os agentes de segurança da Ficco identificaram uma cooptadora associada a uma organização criminosa que usava o Ceará como local de entrada e saída de entorpecentes. 

Na apuração, eles ainda descobriram outras transportadoras que atuavam no envio de drogas, em especial cocaína, para fora do Brasil. O grupo viajava para destinos europeus e asiáticos, tendo sido identificadas rotas para França e Tailândia.

No Ceará, a Ficco é uma estrutura de cooperação formada pela Polícia Federal, pela Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social do Ceará (SSPDS-CE), pelas polícias militar e civil, além da Secretaria Nacional de Políticas Penais (Senappen) e da Secretaria de Administração Penitenciária e Ressocialização do Estado do Ceará (SAP).

