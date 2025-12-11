Passageira é detida no Aeroporto de Fortaleza com 11 iPhones sem documentação

Uma passageira foi detida pela Polícia Federal (PF) após desembarcar no Aeroporto Internacional de Fortaleza, na noite dessa quarta-feira (10). Com ela, foram encontrados 11 smartphones sem documentação fiscal.

Os itens foram encontrados na bagagem da passageira, que desembarcava de um voo procedente de Foz do Iguaçu (PR). A apreensão faz parte das atividades de fiscalização de rotina da PF.

Além dos smartphones, todos do modelo iPhone, foram encontrados cinco fones sem fio e 20 caixas vazias de telefone celular.

Fraude fiscal

A passageira foi conduzida à sede da Polícia Federal para os procedimentos e poderá responder pelo crime de descaminho.

A prática ocorre quando são importados ou exportados produtos que são permitidos legalmente, no entanto, sem o pagamento dos tributos obrigatórios, configurando assim uma fraude fiscal.