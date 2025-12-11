Passageira é detida no Aeroporto de Fortaleza com 11 iPhones sem documentação
A mulher desembarcou de um voo procedente de Foz do Iguaçu, no Paraná.
Uma passageira foi detida pela Polícia Federal (PF) após desembarcar no Aeroporto Internacional de Fortaleza, na noite dessa quarta-feira (10). Com ela, foram encontrados 11 smartphones sem documentação fiscal.
Os itens foram encontrados na bagagem da passageira, que desembarcava de um voo procedente de Foz do Iguaçu (PR). A apreensão faz parte das atividades de fiscalização de rotina da PF.
Além dos smartphones, todos do modelo iPhone, foram encontrados cinco fones sem fio e 20 caixas vazias de telefone celular.
Fraude fiscal
A passageira foi conduzida à sede da Polícia Federal para os procedimentos e poderá responder pelo crime de descaminho.
A prática ocorre quando são importados ou exportados produtos que são permitidos legalmente, no entanto, sem o pagamento dos tributos obrigatórios, configurando assim uma fraude fiscal.