Esposa de idoso morto com tiros na cabeça enquanto dormia é presa no Ceará

Uma mulher foi presa nesta quinta-feira (11) sob suspeita de assassinar o próprio esposo, um idoso de 61 anos, em Iguatu, Interior do Ceará. A Polícia Civil cumpriu mandado de prisão temporária contra Neuma Alves de Oliveira.

O homem foi encontrado morto há quase três meses, dentro da própria casa. A versão dada pela esposa era que integrantes de uma facção criminosa invadiram o imóvel pelo telhado e dispararam conntra o marido dela.

Os investigadores suspeitaram da versão, já que, segundo o delegado Regional de Polícia Civil de Iguatu, Marcos Sandro Nazaré de Lira, não havia sinais de arrombamento na casa e o lado da cama onde Neuma estaria deitada estava arrumado quando o crime aconteceu.

"'O pessoal da facção entrou pelo telhado', essa foi a versão dela. Mas estava tudo ok, portas, janelas, telhado... A cama do lado dela totalmente feita, travesseiro no canto, lençol dobrado. As histórias não batiam e ela demorou a chamar o socorro", disse o delegado.

A vítima foi assassinada com tiros à queima-roupa enquanto dormia. Os disparos foram efetuados na cabeça do idoso. A defesa de Neuma não foi localizada pela reportagem.

PERÍCIA

A Polícia pediu que a suspeita passasse por perícia. Neuma foi submetida ao teste residuográfico (análise técnica-científica usada na investigação de crimes com armas de fogo para identificar resíduos de disparo) e o resultado "deu positivo nas duas mãos".

"Nós pedimos a prisão temporária dela de 30 dias. Ela já foi ouvida e continua negando, chegou a dizer que 'podem ter colocado revólver na mão dela', mas não entrou em detalhes". Delegado Marcos Sandro

O policial acrescenta que a mulher disse se dar bem com o esposo e que não o matou, mas, até o momento, não há indicativos de que outra pessoa tenha participado do crime.

A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) destacou que "diante das evidências, foi representada a prisão temporária da suspeita, que foi localizada nesta quinta-feira (11), em um imóvel e conduzida à delegacia. Na unidade policial, a decisão judicial pelo crime de homicídio foi cumprida e ela foi colocada à disposição da Justiça".