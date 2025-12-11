Operação no Ceará prende dois PMs suspeitos de ligação com facção criminosa

A Polícia Civil do Ceará (PCCE) prendeu sete suspeitos de envolvimento com crimes de lavagem de dinheiro e de integrar uma organização criminosa oriunda do Rio de Janeiro, durante operação realizada nesta quinta-feira (11), em Fortaleza e em Iguatu.

Entre os presos estão dois policiais militares, conforme apurou o Diário do Nordeste. Os dois agentes são de Fortaleza e teriam ligação com um traficante de Iguatu.

Veja também Segurança Passageira é detida no Aeroporto de Fortaleza com 11 iPhones sem documentação Segurança Suspeito de cometer homicídio em outubro é preso por incêndio a barco no Ceará Segurança Esposa de idoso morto com tiros na cabeça enquanto dormia é presa no Ceará

A identidade dos presos não foi divulgada. Durante a operação, foi solicitado o bloqueio de contas bancárias e o sequestro de bens que ultrapassam 3,6 milhões de reais.

Questionada sobre as prisões dos PMs, a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Estado do Ceará (SSPDS) enviou apenas uma nota informando o número de presos, sem detalhar o envolvimento dos policiais.

De acordo com a pasta, drogas, armas de fogo e mais de R$ 90 mil em dinheiro foram apreendidos pelos investigadores durante a operação.

As ações ocorreram simultaneamente em Iguatu e em bairros da Capital, sendo cinco no interior e outras duas em Fortaleza.

Grupo é especialista em entorpecentes

A investigação englobou a movimentação financeira do grupo criminoso carioca e indicou que os envolvidos obtinham renda a partir da venda de entorpecentes.

Com o avanço das investigações, foram identificados os indivíduos responsáveis pela ação, e foi solicitada a prisão preventiva deles.