Homens são presos suspeitos de incendiar provedora de internet em Graça

Dois homens suspeitos de incendiar uma empresa provedora de internet no município de Graça, no interior do Ceará, foram presos em flagrante nessa quarta-feira (10). O crime foi cometido após os criminosos ameaçarem o proprietário do estabelecimento.

Os suspeitos, de 36 e 19 anos, foram encontrados na localidade de Lapa e conduzidos para a delegacia, onde foram autuados em flagrante por integrar organização criminosa, incêndio e atentado contra a segurança de serviço de utilidade pública.

Segundo a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), equipes da Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas do Interior Norte (Draco Norte) e da Polícia Militar, por meio da Subagência de Inteligência (SAI) e da Força Tática do 3º BPM, montaram uma força-tarefa com base em informações colhidas e relatórios prévios.

Força-tarefa

As prisões dos indivíduos também contaram com o apoio do Núcleo de Inteligência (Nuint) do Departamento de Repressão ao Crime Organizado (DRCO), da Delegacia de Pacujá e do Núcleo Operacional da Delegacia Seccional de Sobral.